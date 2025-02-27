С 1 марта изменится движение в районе станции Шамалган

АО «НК ҚазАвтоЖол» информирует участников дорожного движения о предстоящих изменениях в организации движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Изменения вводятся в связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию участка «Обход станции Шамалган» на 2453 км – 2446 км (42-49 км) автомобильной дороги республиканского значения KAZ01 «Астана-Караганда (с обходом) – Алматы».

С 1 марта 2025 года на основании письма КТЖ будет закрыт железнодорожный переезд, расположенный на 2448+900 км (46+100 км) указанной автомобильной дороги, проходящий через населенный пункт Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области.

Для обеспечения бесперебойного движения транспортных средств организован новый обходной маршрут, соответствующий всем требованиям безопасности.

Все необходимые дорожные знаки и средства организации движения установлены.