Идея проводить встречи со зрителями в узком дру­жеском и доверительном кругу родилась в коллективе Областного русского драматического теат­ра в прошлом году. Осенью состоя­лось первое собрание, куда пришли те, кому не чужды вопросы человеческого бытия, кто задумывается о смыс­ле жизни, ищет свое место в ней и, конечно, неравнодушен к искусству Мельпомены.

Проект, автором которого выступила отличник культуры РК Ольга Избасарова, получил название «Давай поговорим». Камерные встречи проходят в формате свободного микрофона, участники высказываются на определенную дискуссионную тему. К примеру, что значит для человека счастье? Как будущее страны зависит от нынешней молодежи?.. На одной из встреч директор Областного русского драмтеатра Акылдос ­Тажиев поднял такой вопрос: «С чего начинается Родина?»

Услышав его, многие наверняка вспомнят известную одноименную песню, исполненную Марком Бернесом в сериале «Щит и меч». Автор слов Михаил Матусовский тоже задавался этим вопросом. По его мнению, Родина начинается с самого малого. Буквально как в песне – с картинки в букваре, с материнской колыбельной, с верных друзей и с клятвы на верность Отчизне... Артисты также говорили о важности дружбы, взаимоуважении и толерантности, заботе об общем доме, объединившем под своим шаныраком десятки этносов.

«В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок, близкий и дорогой его сердцу – город или село, улица или дом, где он родился. Это и есть малая родина. И из мно­жества таких маленьких уголков сос­тоит наш великий и родной Казахстан», – говорят артис­ты театра.

Во время беседы вспоминали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю казахстанцев в траги­ческие 30-е годы, во время Великой Отечественной войны, унесшей жизни многих сынов и дочерей казахской земли. Звучали стихи и песни, высказывания известных писателей и деятелей искусства.

– Испытания закаляли народ, воспитывали в нем стойкость, мужество, верность. Люди учились быть мудрыми, внимательными, толерант­ными. И нам надо многое сделать, чтобы развивалась страна, чтобы в Казахстане царил мир, чтобы молодежь ценила достижения старшего поколения, – отметила помощник режиссера театра Елена Шинкаренко.

– Будущее страны зависит от нас самих. Мы не можем предсказать его, но каждый из нас может поспособствовать тому, чтобы оно было лучше. К сожалению, нередко приходится слышать об обмане, коррупции, воровстве, проявлении насилия, убийствах... Нельзя бездействовать и быть равнодушным, нельзя не заботиться о ближних, не уважать их. Будущее может быть счастливым. Но для этого люди должны иметь светлые помыслы и устремления, учиться и развиваться духовно, – говорит актриса Анна Коломейцева.

– Как сказал поэт и граж­данин Олжас Сулейменов, «патриотизм – это самая дос­тупная из религий». Быть пат­риотом – это значит честно трудиться, беречь природу, быть добрым и отзывчивым, защищать слабых и забо­титься о немощных, помогать нуждающимся, совершать любые хорошие дела, – убеж­дена одна из студенток, участница встречи. – Патриотизм проявляется в ежедневных поступках человека.