С чего начинается Родина? Адал Азамат 23 января 2025 г. 0:30 46 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области В Таразе необычный проект объединяет ценителей театра и философских бесед фото автора Идея проводить встречи со зрителями в узком дружеском и доверительном кругу родилась в коллективе Областного русского драматического театра в прошлом году. Осенью состоялось первое собрание, куда пришли те, кому не чужды вопросы человеческого бытия, кто задумывается о смысле жизни, ищет свое место в ней и, конечно, неравнодушен к искусству Мельпомены. Проект, автором которого выступила отличник культуры РК Ольга Избасарова, получил название «Давай поговорим». Камерные встречи проходят в формате свободного микрофона, участники высказываются на определенную дискуссионную тему. К примеру, что значит для человека счастье? Как будущее страны зависит от нынешней молодежи?.. На одной из встреч директор Областного русского драмтеатра Акылдос Тажиев поднял такой вопрос: «С чего начинается Родина?» Услышав его, многие наверняка вспомнят известную одноименную песню, исполненную Марком Бернесом в сериале «Щит и меч». Автор слов Михаил Матусовский тоже задавался этим вопросом. По его мнению, Родина начинается с самого малого. Буквально как в песне – с картинки в букваре, с материнской колыбельной, с верных друзей и с клятвы на верность Отчизне... Артисты также говорили о важности дружбы, взаимоуважении и толерантности, заботе об общем доме, объединившем под своим шаныраком десятки этносов. «В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок, близкий и дорогой его сердцу – город или село, улица или дом, где он родился. Это и есть малая родина. И из множества таких маленьких уголков состоит наш великий и родной Казахстан», – говорят артисты театра. Во время беседы вспоминали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю казахстанцев в трагические 30-е годы, во время Великой Отечественной войны, унесшей жизни многих сынов и дочерей казахской земли. Звучали стихи и песни, высказывания известных писателей и деятелей искусства. – Испытания закаляли народ, воспитывали в нем стойкость, мужество, верность. Люди учились быть мудрыми, внимательными, толерантными. И нам надо многое сделать, чтобы развивалась страна, чтобы в Казахстане царил мир, чтобы молодежь ценила достижения старшего поколения, – отметила помощник режиссера театра Елена Шинкаренко. – Будущее страны зависит от нас самих. Мы не можем предсказать его, но каждый из нас может поспособствовать тому, чтобы оно было лучше. К сожалению, нередко приходится слышать об обмане, коррупции, воровстве, проявлении насилия, убийствах... Нельзя бездействовать и быть равнодушным, нельзя не заботиться о ближних, не уважать их. Будущее может быть счастливым. Но для этого люди должны иметь светлые помыслы и устремления, учиться и развиваться духовно, – говорит актриса Анна Коломейцева. – Как сказал поэт и гражданин Олжас Сулейменов, «патриотизм – это самая доступная из религий». Быть патриотом – это значит честно трудиться, беречь природу, быть добрым и отзывчивым, защищать слабых и заботиться о немощных, помогать нуждающимся, совершать любые хорошие дела, – убеждена одна из студенток, участница встречи. – Патриотизм проявляется в ежедневных поступках человека. #Тараз #театр #встречи #зрители