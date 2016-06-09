​С иголочки…

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

По профессии она педагог-психолог. Но когда окончила учебу, обнаружила, что склонностей к работе в учебных заведениях у нее нет. Хотя жалеть о выборе специальности не пришлось. Как оказалось, знание основ психологии может пригодиться во многих сферах. Вернулась в родной поселок Таскалу с решимостью заняться бизнесом. Каким именно – подсказали жизнь и младшая сестра, окончившая колледж и получившая специальность портного-закройщика. Так родилась идея открыть швейную мастерскую. Оформить документы на получение льготного кредита помогли в районном отделе занятости и социальных программ и филиале АО «Фонд развития «Даму». Средств полученного льготного кредита вполне хватило для того, чтобы арендовать помещение, приобрести оборудование и ткани.

Инициатива девушек сразу же пришлась по вкусу землякам, а в первую очередь односельчанкам. Наверняка сказалось и то, что Юлия умеет найти индивидуальный подход к каждой из них, объяснить, одеваться модно и стильно можно в любом возрасте и с любой фигурой. Она помогает определиться с тем, что более всего подходит по цене и назначению заказа. Мастерская быстро сменила название на более престижное – ателье. Но в любом деле необходимы профессиональные знания. Юлия засела за книги, изучая историю костюма, законы цветовых сочетаний, тонкости модных тенденций и, что немаловажно, основ ведения предпринимательства. И решила следовать главному правилу: успешным может быть только развивающийся бизнес. Недавно арендовала более просторное помещение, где сможет создать и для швей, и для клиентов более комфортные условия.

Конечно, кризис вносит свои коррективы в состояние малого бизнеса. Но, как не однажды доказывала практика, именно малым предприя­тиям легче перестроиться с учетом сложившихся реалий. У коллектива в несколько человек заказов меньше не стало. Просто большее число людей обращается с просьбами отремонтировать одежду. Особенно популярна сейчас реставрация пальто, шуб и дубленок. Это выгодно. Ведь за умеренную плату можно превратить поношенную одежду практически в новую. Доверяют ателье и более крупные заказы. Это детские костюмы к различным праздникам, одежда с национальным колоритом. Уже есть договоренности о пошиве школьной формы к следующему учебному году.

– Главное, быстро реагировать на меняющийся спрос и оправдывать надежды людей, – говорит Юлия Степанова. – Президент ­Нурсултан Назарбаев не однажды говорил о том, что кризис – это не только экономические трудности, но и время для дальнейшего развития. Мы стараемся эти возможности использовать по максимуму. Сегодня люди отлично понимают, что принимают по одежке. Хорошо одетый человек уверен в себе, а это важная составляющая успеха. Мы стараемся, чтобы наши клиенты выглядели, что называется, с иголочки.

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