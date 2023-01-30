С какой погоды начнется февраль в Казахстане

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 31 января – 2 февраля, сообщает Kazpravda.kz .

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Северная половина республики будет по-прежнему находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления, в связи с чем сохранится морозная погода преимущественно без осадков.

Погоду южной половины страны будет определять южный циклон, с которым пройдут осадки. 2 февраля прогнозируются сильные осадки в виде дождя и повышение температуры воздуха до 5-12 тепла.