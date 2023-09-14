С начала года мошенники «нагрели» восточноказахстанцев на 770 миллионов тенге

Львиную долю – больше 60% – составили факты интернет-мошенничества. Как подчеркнули в областном департаменте полиции, раскрытие таких дел затруднено в связи с их трансграничным характером. Чаще всего злоумышленники действуют из-за рубежа.

– Анализ показал, что наиболее распространенным способом является оформление онлайн-кредитов, зачастую на достаточно крупные суммы, – рассказал заместитель начальника департамента Медет Бердимуратов. – Вывод денег осуществляют так называемые дропперы, то есть лица, которые используют личные данные при обналичивании средств через банкоматы, а затем передают их разными способами организаторам.

У обманщиков по-прежнему в ходу такие способы выманивания денег, как продажи по объявлениям, игровые ставки, инвестиционные проекты. Особую тревогу вызывает хищение денег с использованием подменных номеров, а также ложных ссылок. В таких случаях людям поступают звонки о подозрительных якобы операциях на их счете или попытке оформления кредита. «Навешивают лапшу», что проводят спецоперацию, убеж­дают перевести деньги со счета на так называемый безопасный «страховочный» счет. В итоге его используют для дальнейших переводов либо обналичивания.

Часто на уловки хитрецов, к сожалению, попадаются люди в возрасте – самая доверчивая категория. Их обычно берут на испуг звонками о попавших в неприятность или ДТП родных или знакомых, требуют срочно денег.

– В результате действий мошенников с начала года гражданам причинен ущерб на сумму более 770 миллионов тенге, – рассказал заместитель начальника департамента. – По интернет-мошенничествам – на сумму более 680 миллио­нов тенге.

В целях исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева­ по усилению противодействия данного рода преступ­лениям сейчас в департаменте создана группа «CyberPol». Ее задача – оперативно реагировать на правонарушения, совершаемые с использованием информационных технологий, своевременно блокировать счета.