При этом, производственный травматизм по итогам І квартала снизился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала 2025 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 293 работника, 40 из которых погибли, передает Kazpravda.kz

По итогам І квартала уровень производственного травматизма (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих) составил 0,04.

Высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны. Так, в Карагандинской области пострадал 31 человек, в Костанайской – 27, в Восточно-Казахстанской – 24, в Актюбинской – 22, в Атырауской – 22, в Алматы – 19 человек.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 15,3% и в строительной отрасли – 12%.

Основными причинами ЧП явились: неудовлетворительная организация производства работ (34,4%); грубая неосторожность самого пострадавшего (32%); нарушение правил автодорожного движения (8,4%); нарушение правил безопасности и охраны труда (7,6%).

Отмечается, что за последние пять лет комплексные меры, принятые госорганами и работодателями в сфере охраны труда, позволили снизить уровень производственного травматизма на 6,3%.

Более 3 тысяч предприятий внедрили стандарты по безопасности и охране труда. С 2019 года Минтруда активно ведет работу по продвижению концепции «Нулевого травматизма – Vision Zero». На сегодняшний день к ней присоединились 605 предприятий.

На объектах строительства продолжается работа по внедрению вертикальной модели контроля, предусматривающей ответственность и контроль генеральным подрядчиком за всеми субподрядчиками по вопросам безопасности труда на объекте. Данную модель контроля внедрили 318 предприятий республики.

Кроме того, запущен электронный сервис «Онлайн трудовой консультант», который позволяет работодателям пройти самопроверку соблюдения требований охраны труда. С момента запуска сервиса им воспользовались 41 090 работодателей.

Реализуется Концепция безопасного труда Республики Казахстан на 2024-2030 годы, которая предусматривает 4 основных направления. Это модернизация национальной системы охраны труда на основе риск-ориентированного подхода, экономическое стимулирование мер по снижению риска на рабочих местах, развитие профкомпетенций и научного потенциала, а также повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда. Реализация Концепции будет способствовать снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.