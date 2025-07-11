С неравнодушным сердцем

Литература
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске в ходе творческой встречи «Өсе бер, өрлей бер, Өр Алтайым!» журналист, общественный деятель Садибек Тугел представил свои новые книги.

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Общение с читателями прошло в областной библио­теке им. А. С. Пушкина, где собрались педагоги, студенты, писатели и поэты, сотрудники библио­тек. Как отметил автор более тридцати книг, такие встречи – это всегда заряд эмоций и новых творческих идей.

– Я вырос в Уланском райо­не, – говорил член Союза писателей Казах­стана, публицист, педагог и общественный деятель. – Учился в Точке – сейчас это село Баяш Утепов. До середины 1990-х моя судьба была самым тесным образом связана с Восточным Казахстаном. Герои моих произведений – жители моей малой родины, первые мои читатели – восточноказахстанцы.

Сама биография Садибека Тугела является красноречивым свидетельством его активной жизненной позиции. Он работал корреспондентом и поз­же главным редактором в газете родного Уланского райо­на, то есть находился в самой гуще событий. Работал в Корпорации телевидения и радио Казахстана, руководил Международным пресс-центром Астаны, координировал в Сенате связь со СМИ…

Когда человек с неравнодушным сердцем знает заботы сельских тружеников, видит, как живут обычные семьи, и при этом понимает логику политических государственных решений, у него формируется особое, философское отношение к родной стране. Например, книга «Казанат», посвященная культурному наследию казахов, стала победителем международного конкурса «Искусство книги» в Моск­ве в 2006 году, а также была признана лучшей книгой Казах­стана. Очень тепло были приняты читательской аудиторией документальная повесть «Қайдасың, қазағымның қазанаты?!» и сборник расска­зов «Асыл жиреннің киесі».

В ходе встречи писатель представил землякам новые книги: «Мыңбасы», «Сұңқардың самғауы», «Джеки». Эти произведения автор передал в фонд Пушкинки, чтобы читатели могли с ними познакомиться. В них рассказывается о национальном характере казахов, кочевой культуре, толерантности народа, истории страны, человеческих ценностях.

– Книги уже изданы, четвертая вышла в сигнальном экземпляре, – пояснил литератор. – Что служит для меня вдохновением? Хочу служить своей малой родине, стране, видеть Казахстан процветающим. Наша республика – мирное светское государство. И все мои творческие планы связаны с идеей единства и согласия в обществе.

#Усть-Каменогорск #книги #Садибек Тугел

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