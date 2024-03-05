С ожогами госпитализированы два водителя из горящих машин в СКО

В Северо-Казахстанской области загорелись два легковых автомобиля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

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Сообщается, что в обоих случаях огнеборцам удалось уберечь автомобили от полного уничтожения.

– Предварительные причины возгораний – короткое замыкание электропроводов. Двое человек госпитализированы в больницу с ожогами, – рассказали агнеборцы.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта и периодической диагностики электрооборудования.