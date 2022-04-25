С выдающимся ученым-археологом простились в Нур-Султане

В столице простились с выдающимся ученым-археологом Виктором Зайбертом.

Профессор археологии, доктор исторических наук, член-коррес­пондент Германского археологического института и Академии общественных наук РК, ученый с мировым именем Виктор Федорович Зайберт скончался на 75-м году жизни.

На церемонию прощания, которая состоялась в столичном Доме дружбы, пришли замес­титель председателя Сената Парламента Ольга Перепечина, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, известные политики, депутаты Мажилиса Парламента, деятели науки и культуры, представители общественности.

Текст соболезнования замес­тителя Премьер-министра Ералы Тугжанова семье и близким Виктора Зайберта зачитал вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов.

«... Его знала мировая научная общественность, его приглашали известные научно-исследовательские центры мировых держав. Но Виктор Зайберт твердо отвечал: «Я останусь на своей земле. Я немец казахского происхождения». Виктор Федорович увековечил себя в трудах. Память о нем будет жить в наших сердцах», – говорится в письме заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова.

О месте и роли ученого в отечественной истории говорили соратники и коллеги. Доктор исторических наук, профессор Буркитбай Аяган сказал, что до последних дней Виктор Федорович оставался ученым, настоящим изыскателем. Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов подчеркнул, что Виктор Зайберт был исключительно предан родной земле. Директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что Виктор Зайберт – это целая эпоха не только науки Казахстана, но и мировой археологии. Он напомнил, что сейчас при содействии Министерства культуры и спорта снимается анимационный фильм «Лошади Великой степи», для которого первый сценарий написал Виктор Федорович. Более 40 лет научной работы и дружбы связывали Виктора Федоровича и академика Национальной академии наук РК Жакена Таймагамбетова.

– Он постоянно работал со студентами, со школьниками. Не было года, чтобы не участвовал в экспедиции. Сейчас археологи уезжают в поле. А Виктор Федорович ушел в вечную экспедицию..., – говорил Жакен Таймагамбетов.

Прощальное слово сказала и супруга Виктора Федоровича – Галина Ивановна Зайберт:

– Он много работал, любил свое дело, а мы гордились его достижениями. Где бы он ни был, с кем бы ни встречался, все знали, что он занимается прекрасной наукой, интересной, значимой и почитаемой людьми. Тебя будет помнить не только семья, но и все те люди, с которыми ты работал, которых ты учил, для которых ты жил.