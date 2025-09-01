Фото: Акорда

На заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества были подписаны следующие документы:



1. Тяньцзиньская декларация Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества;



2. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении документов по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества:



– Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года;

– Программа сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии экстремистской идеологии на пространстве Шанхайской организации сотрудничества на 2026-2030 годы;

– Дорожная карта по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года;



3. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу;



4. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о получении Шанхайской организацией сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств;



5. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о статусе «партнер Шанхайской организации сотрудничества»;



6. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Чолпон-Ата Кыргызской Республики туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2025-2026 годах;



7. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о полномочиях Генерального секретаря ШОС на подписание документов:



– Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и Правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года;

– Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом «Росконгресс»;



8. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении докладов о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год:



– Доклад Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год;

– Доклад Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году.

9. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества;



10. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества;



11. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций;



12. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики;



13. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по устойчивому развитию энергетики;



14. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области «зеленой» промышленности;



15. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта;



16. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о поддержке многосторонней торговой системы;



17. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в деле эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней;



18. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по научно-техническому и инновационному сотрудничеству;



19. Заявление руководителей уполномоченных министерств и ведомств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития;



20. Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и Правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года.