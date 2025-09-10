Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции проводят работу по выявлению нарушений, связанных с неправильной парковкой электросамокатов, сообщает Kazpravda.kz

«Электросамокаты, оставленные на тротуарах, газонах и в иных местах, не предназначенных для их размещения, затрудняют и создают препятствия движению пешеходов. В соответствии с нормами правил дорожного движения такие транспортные средства подлежат эвакуации на специализированную коммунальную стоянку», – сообщили в полиции.

Там же добавили, что ответственность за нарушение правил несут владельцы электросамокатов — кикшеринговые компании, которые привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.

Также ранее стало известно, что с начала года в городе произошло 31 ДТП с участием самокатов, 18 из которых с подростками.