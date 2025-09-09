В столице полицейские обсудили проблему выдачи электросамокатов детям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице состоялся круглый стол с участием представителей полиции и кикшеринговых компаний, посвященный вопросам безопасности при использовании электросамокатов, особенно в отношении несовершеннолетних. Основной темой обсуждения стал запрет на выдачу электросамокатов детям.

"С начала года в городе произошло 31 дорожно-транспортное происшествие с участием самокатов, 18 из которых — с подростками. Нарушения были связаны с превышением скорости, проездом на красный сигнал светофора и пересечением дороги в неположенном месте. В результате на специализированные стоянки было эвакуировано более 2000 самокатов, к ответственности привлечено около 6000 водителей", - говорится в сообщении.

Департамент полиции города Астаны внес предложения по изменению правил использования электросамокатов (в частности, несовершеннолетними), усилению контроля и активному информированию населения о возможных рисках.

Ранее сообщалось, что в Алматы зарегистрировали около 300 ДТП с участием самокатов.