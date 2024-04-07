Самолеты Нацгвардии осуществляют полеты с гуманитарным грузом в пострадавшие регионы

С начала паводков было привлечено свыше 1500 военнослужащих, более 70 единиц авиа и автомобильной техники Национальной гвардии, передает Kazpravda.kz

Военнослужащие Национальной гвардии в круглосуточном режиме оказывают помощь – в местах наводнения и возможного затопления задействовано более полутора тысяч офицеров и сержантов, курсантов и солдат.

Гвардейцы активно участвуют в оповещении и эвакуации граждан из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, патрулируя охваченные половодьем улицы, проводят берегоукрепительные работы, осуществляют отвод воды и очистку каналов, производят облет районов наводнения.

Особенно хочется отметить авиацию Национальной гвардии Республики Казахстан, которая принимает самое непосредственное участие в помощи гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия.

Сегодня ранним утром из Астаны в Атырау прибыл самолет Y-8 с 13 тоннами гуманитарного груза для жителей, пострадавших от наводнений. Гуманитарный груз состоит из 8 тонн продовольствия, трех тонн мешков с песком, а также мотопомп. Кроме того, продолжаются облеты на вертолетах Ми-171Е в западных регионах страны, радиус облетов составляет 300 километров. В дальнейшем также планируется осуществлять переброску гуманитарных грузов на самолетах Национальной гвардии и привлекать для облета вертолеты Ми-8 МТВ2.

С начала паводков было привлечено свыше 1500 военнослужащих, более 70 единиц авиа и автомобильной техники Национальной гвардии. Эвакуировано свыше 1000 человек, уложено более 140000 мешкотар.