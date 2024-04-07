Самолеты Нацгвардии осуществляют полеты с гуманитарным грузом в пострадавшие регионы

Военно-промышленный комплекс
118

С начала паводков было привлечено свыше 1500 военнослужащих, более 70 единиц авиа и автомобильной техники Национальной гвардии, передает Kazpravda.kz

Военнослужащие Национальной гвардии в круглосуточном режиме оказывают помощь – в местах наводнения и возможного затопления задействовано более полутора тысяч офицеров и сержантов, курсантов и солдат.

Гвардейцы активно участвуют в оповещении и эвакуации граждан из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, патрулируя охваченные половодьем улицы, проводят берегоукрепительные работы, осуществляют отвод воды и очистку каналов, производят облет районов наводнения.

Особенно хочется отметить авиацию Национальной гвардии Республики Казахстан, которая принимает самое непосредственное участие в помощи гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия.

Сегодня ранним утром из Астаны в Атырау прибыл самолет Y-8 с 13 тоннами гуманитарного груза для жителей, пострадавших от наводнений. Гуманитарный груз состоит из 8 тонн продовольствия, трех тонн мешков с песком, а также мотопомп. Кроме того, продолжаются облеты на вертолетах Ми-171Е в западных регионах страны, радиус облетов составляет 300 километров. В дальнейшем также планируется осуществлять переброску гуманитарных грузов на самолетах Национальной гвардии и привлекать для облета вертолеты Ми-8 МТВ2.

С начала паводков было привлечено свыше 1500 военнослужащих, более 70 единиц авиа и автомобильной техники Национальной гвардии. Эвакуировано свыше 1000 человек, уложено более 140000 мешкотар.

#казахстан #паводок #Национальная гвардия

Популярное

Все
Казахстан впервые не будет представлен на Олимпиаде в тяжелой атлетике
Древний Сарайшык не пострадал от наводнения
Крупнейшая за 40 лет заполняемость водохранилищ наблюдается в Казахстане
С начала паводков в РК исследовано более 4 тыс. проб воды
В Костанайской области восстанавливают работу мобильной связи и интернета
Первые жертвы: двое мужчин погибли в результате паводка в Кульсары
Бектенов проверил паводковую ситуацию в Кульсары
Минобороны выделил дополнительные силы для борьбы с паводком
«Их вой был, как по сердцу ножом»
Около 3,8 тыс. тонн гумпомощи собрано для пострадавших от паводков в Казахстане
В зонах бедствия несут службу около 3 тыс. медработников
Алматы немного «встряхнуло»
Охрану правопорядка в РК обеспечивают 15 тыс. человек
Настя Городко выиграла вторую медаль на ЧМ по фристайлу
Казахстан выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Новый прорыв дамбы произошел в приграничном с Казахстаном Орске
Мексика разрывает дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства в Кито
Большая вода: пресечь спекуляцию с ценами на продукты поручил премьер
Вступил в силу закон «Об общественном контроле»
Виктор Друзин завоевал «бронзу» на Кубке мира по артистическому плаванию
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
Глава Минводресурсов рассказал о текущей паводковой ситуации в Казахстане
Как планируют развивать Мангистаускую область
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Ушел из жизни человек, которому Всевышний дважды даровал жизнь
В правительстве Казахстана новый вице-премьер
Казахский жокей на японском скакуне заработал 360 тыс. долларов
Нужно незамедлительно оказать помощь пострадавшим от паводка – Бектенов
Темные переулки Алматы как бы стали светлее и безопаснее благодаря Lightman
Мажилисмены выехали в пострадавшие от паводков регионы
Казахстан предложил китайским инвесторам реализовать проекты в углехимии
Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким Сабита Досанова
Вода не отступает. Люди – тоже
Рекомендации по профилактике отравлений в период паводка дал Минздрав
Волонтер живет в каждом из нас
Рыбакина и Коллинз прокомментировали финал в Майами
Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз

Читайте также

Ограничение пребывания иностранцев в РФ до 90 дней в год не…
Радиолокационный комплекс «Платформа» испытали казахские де…
В зоне тектонического разлома планировали построить заправк…
Приостановлена работа пункта пропуска «Желкуар»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]