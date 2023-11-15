Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени

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Сакен Абдолла, председатель Союза судей РК, судья Верховного суда РК, к. ю. н.

На встрече с представителями отечественного бизнеса в сентябре этого года Глава государства отметил: «Сегодня всего 5% уголовных и гражданских дел попадает в кассацию. Это мало и не соответствует потребностям граждан. Поэтому назрела необходимость проведения консультаций с юридическим и предпринимательским сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции».

Одной из основных задач Союза судей является объединение усилий судейского сообщества по совершенствованию судебной системы. Поэтому Центральным советом нашего объединения организовано широкое обсуждение озвученного Президентом вопроса с судейским корпусом.

Существует две модели кассационного производства: «сплошная» и «выборочная» формы пересмотра.

«Сплошная» кассация предусматривает, что принесение жалобы лицами, участвующими в деле, влечет возбуж­дение кассационного производства и рассмотрение дела судом кассационной инстанции с вызовом сторон и проведением судебного заседания. Подобная форма судопроизводства закреплена в АППК.

Модель «выборочной» кассации предполагает разнообразные формы обязательной предварительной проверки «приемлемости» жалобы и наличия оснований для пересмотра судебных актов единолично судьей суда кассационной инстанции либо коллегией судей этого суда. И только в случае выявления в ходе предварительной проверки «кассационных оснований» дело по жалобе подлежит передаче на рассмотрение суда кассационной инстанции. Она применяется в уголовном и гражданском судопроизводстве.

В подавляющем большинстве зарубежных юрисдикций правила кассационного производства дополнительно содержат определенные ограничения права на кассационное обжалование, в зависимости от вида оспариваемого судебного акта, цены иска, а в отдельных случаях – и категории дела.

Наличие такого рода исключений (равно как и сама модель «выборочной» кассации) в полной мере согласуется с международными стандартами правосудия. Например, согласно статье 7 Рекомендаций № R (95) Комитета министров Совета Европы государствам-членам относительно введения в действие и улучшения функционирования систем и процедур обжалования по граж­данским и торговым делам от 07.02.1995 года право на обращение сторон к суду третьей инстанции может быть обусловлено:

– обязательным прохождением дела в судах первой и второй инстанций;

– требованием о том, что «третье слушание» должно быть направлено на обеспечение единообразного применения и толкования закона;

– ограничением количества дел, подлежащих рассмотрению судом третьей инстанции.

Подобный подход опирается на сформированный европейской судебной практикой и получивший признание и развитие в правовых системах других стран принцип правовой определеннос­ти. С процессуальной точки зрения он означает недопустимость пересмотра окончательного и вступившего в законную силу судебного постановления (res judicata), за исключением тех случаев, когда допущены нарушения чрезвычайного и непреодолимого характера.

В этой связи обязательность и, следовательно, общедоступность проверки судебных актов закреплена только в отношении суда второй инстанции. Третья и тем более четвертая инстанции рассматриваются как основные инструмен­ты развития права, а не как средство выявления и устранения типичных судебных ошибок.

Возвращаясь к тезису создания в Казахстане самостоятельной кассационной инстанции, хочу сказать, что судьи Верховного и местных судов, включая судей в отставке, сразу же откликнулись на эту идею, и к нам поступило множество предложений по совершенствованию кассационного пересмотра.

Предлагали создать единый кассационный суд и три кассационных суда (по видам судопроизводства) в столице, окружные кассационные суды и кассационные коллегии в облсудах. Различные мнения выражались по правилам пересмотра: в письменном производстве или в устном судебном разбирательстве. Единственное, о чем не было споров, это по необходимости перехода на «сплошную» кассацию. Сегодня это один из главных запросов казахстанского общества. Поэтому судейское сообщество в основном поддержало идею образования самостоятельной кассационной инстанции.

Если говорить о моем личном мнении как судьи Верховного суда и председателя Союза судей Казахстана, то я считаю, что необходимо создать не три, а один кассационный суд с местом дислокации в городе Караганде.

Это объясняется рядом факторов.

Во-первых, кассационный суд должен быть не в Астане. Его удаленность от центра снизит вертикаль давления со стороны Верховного суда и других государственных структур, уменьшит очаги социального напряжения в столице. Такой шаг усилит независимость судейского корпуса при отправлении правосудия.

Во-вторых, объединение всех судей кассационной инстанции в один коллектив поз­волит эффективнее выстроить работу по обеспечению единообразной судебной прак­тики соответственно по трем коллегиям, как это делается сегодня в Верховном суде.

В-третьих, сегодня помимо столицы активно развиваются такие крупные мегаполисы, как Алматы, Шымкент, и другие. Караганда географически находится ближе к центру Казахстана и равноудален от всех других областных центров страны. Расположение здесь кассационного суда республики благоприятно скажется на развитии региона.

Все судьи поддерживают введение единых правил для всех видов судопроизводства. С этим тезисом, думаю, стоит согласиться. Сегодня слишком много особенностей. Даже профессиональным юристам сложно ориентироваться в многообразии действующих норм и правил. Требуются единые стандарты.

Но и здесь, безусловно, нужны прос­тота и стабильность. Поэтому нельзя торопиться и менять все на бегу. Следует один раз детально поработать над каждым механизмом и закрепить наиболее разумные решения в законе. Причем авторы реформы должны исходить не из узковедомственных интересов, а с точки зрения защиты прав наших граждан.

Например, в судопроизводстве есть такой институт, как особое мнение ­судьи. Сегодня участники процесса его не видят, в решении его не отражают. С ним могут ознакомиться только судьи вышестоящей инстанции. А ведь дело до кассации сегодня может даже не дойти.

Предлагаю, чтобы особое мнение судьи было доступным всем участникам процесса. Тогда мнение судьи в коллегиальном составе приобретет необходимый вес, с ним будут считаться. А это ведь огромная ответственность для всего состава суда.

В прибалтийских странах есть опыт, когда в случае наличия особого мнения назначается новый расширенный состав суда. Уверен, нам нужно внимательно изучить этот опыт и внедрить в новую модель кассационных судов, и не только...

Полагаю, что реализация данных предложений позволит улучшить качес­тво отправления правосудия, усилить ответственность каждой из судебных инстанций, что будет способствовать повышению доверия к судам.

#юриспруденция #юристы #судопроизводство #кассация #суд. судьи

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