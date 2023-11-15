Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
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Сакен Абдолла, председатель Союза судей РК, судья Верховного суда РК, к. ю. н.
На встрече с представителями отечественного бизнеса в сентябре этого года Глава государства отметил: «Сегодня всего 5% уголовных и гражданских дел попадает в кассацию. Это мало и не соответствует потребностям граждан. Поэтому назрела необходимость проведения консультаций с юридическим и предпринимательским сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции».