Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени

Одной из основных задач Союза судей является объединение усилий судейского сообщества по совершенствованию судебной системы. Поэтому Центральным советом нашего объединения организовано широкое обсуждение озвученного Президентом вопроса с судейским корпусом.

Существует две модели кассационного производства: «сплошная» и «выборочная» формы пересмотра.

«Сплошная» кассация предусматривает, что принесение жалобы лицами, участвующими в деле, влечет возбуж­дение кассационного производства и рассмотрение дела судом кассационной инстанции с вызовом сторон и проведением судебного заседания. Подобная форма судопроизводства закреплена в АППК.

Модель «выборочной» кассации предполагает разнообразные формы обязательной предварительной проверки «приемлемости» жалобы и наличия оснований для пересмотра судебных актов единолично судьей суда кассационной инстанции либо коллегией судей этого суда. И только в случае выявления в ходе предварительной проверки «кассационных оснований» дело по жалобе подлежит передаче на рассмотрение суда кассационной инстанции. Она применяется в уголовном и гражданском судопроизводстве.

В подавляющем большинстве зарубежных юрисдикций правила кассационного производства дополнительно содержат определенные ограничения права на кассационное обжалование, в зависимости от вида оспариваемого судебного акта, цены иска, а в отдельных случаях – и категории дела.

Наличие такого рода исключений (равно как и сама модель «выборочной» кассации) в полной мере согласуется с международными стандартами правосудия. Например, согласно статье 7 Рекомендаций № R (95) Комитета министров Совета Европы государствам-членам относительно введения в действие и улучшения функционирования систем и процедур обжалования по граж­данским и торговым делам от 07.02.1995 года право на обращение сторон к суду третьей инстанции может быть обусловлено:

– обязательным прохождением дела в судах первой и второй инстанций;

– требованием о том, что «третье слушание» должно быть направлено на обеспечение единообразного применения и толкования закона;

– ограничением количества дел, подлежащих рассмотрению судом третьей инстанции.

Подобный подход опирается на сформированный европейской судебной практикой и получивший признание и развитие в правовых системах других стран принцип правовой определеннос­ти. С процессуальной точки зрения он означает недопустимость пересмотра окончательного и вступившего в законную силу судебного постановления (res judicata), за исключением тех случаев, когда допущены нарушения чрезвычайного и непреодолимого характера.

В этой связи обязательность и, следовательно, общедоступность проверки судебных актов закреплена только в отношении суда второй инстанции. Третья и тем более четвертая инстанции рассматриваются как основные инструмен­ты развития права, а не как средство выявления и устранения типичных судебных ошибок.

Возвращаясь к тезису создания в Казахстане самостоятельной кассационной инстанции, хочу сказать, что судьи Верховного и местных судов, включая судей в отставке, сразу же откликнулись на эту идею, и к нам поступило множество предложений по совершенствованию кассационного пересмотра.

Предлагали создать единый кассационный суд и три кассационных суда (по видам судопроизводства) в столице, окружные кассационные суды и кассационные коллегии в облсудах. Различные мнения выражались по правилам пересмотра: в письменном производстве или в устном судебном разбирательстве. Единственное, о чем не было споров, это по необходимости перехода на «сплошную» кассацию. Сегодня это один из главных запросов казахстанского общества. Поэтому судейское сообщество в основном поддержало идею образования самостоятельной кассационной инстанции.

Если говорить о моем личном мнении как судьи Верховного суда и председателя Союза судей Казахстана, то я считаю, что необходимо создать не три, а один кассационный суд с местом дислокации в городе Караганде.

Это объясняется рядом факторов.

Во-первых, кассационный суд должен быть не в Астане. Его удаленность от центра снизит вертикаль давления со стороны Верховного суда и других государственных структур, уменьшит очаги социального напряжения в столице. Такой шаг усилит независимость судейского корпуса при отправлении правосудия.

Во-вторых, объединение всех судей кассационной инстанции в один коллектив поз­волит эффективнее выстроить работу по обеспечению единообразной судебной прак­тики соответственно по трем коллегиям, как это делается сегодня в Верховном суде.

В-третьих, сегодня помимо столицы активно развиваются такие крупные мегаполисы, как Алматы, Шымкент, и другие. Караганда географически находится ближе к центру Казахстана и равноудален от всех других областных центров страны. Расположение здесь кассационного суда республики благоприятно скажется на развитии региона.

Все судьи поддерживают введение единых правил для всех видов судопроизводства. С этим тезисом, думаю, стоит согласиться. Сегодня слишком много особенностей. Даже профессиональным юристам сложно ориентироваться в многообразии действующих норм и правил. Требуются единые стандарты.

Но и здесь, безусловно, нужны прос­тота и стабильность. Поэтому нельзя торопиться и менять все на бегу. Следует один раз детально поработать над каждым механизмом и закрепить наиболее разумные решения в законе. Причем авторы реформы должны исходить не из узковедомственных интересов, а с точки зрения защиты прав наших граждан.

Например, в судопроизводстве есть такой институт, как особое мнение ­судьи. Сегодня участники процесса его не видят, в решении его не отражают. С ним могут ознакомиться только судьи вышестоящей инстанции. А ведь дело до кассации сегодня может даже не дойти.

Предлагаю, чтобы особое мнение судьи было доступным всем участникам процесса. Тогда мнение судьи в коллегиальном составе приобретет необходимый вес, с ним будут считаться. А это ведь огромная ответственность для всего состава суда.

В прибалтийских странах есть опыт, когда в случае наличия особого мнения назначается новый расширенный состав суда. Уверен, нам нужно внимательно изучить этот опыт и внедрить в новую модель кассационных судов, и не только...

Полагаю, что реализация данных предложений позволит улучшить качес­тво отправления правосудия, усилить ответственность каждой из судебных инстанций, что будет способствовать повышению доверия к судам.