Женщинам-борцам предстоит сразиться в Стамбуле за участие в ОИ-2024
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10 мая, в борьбу за олимпийские квоты на мировом отборе по борьбе в Стамбуле (Турция) вступают женщины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Казахстанской команде предстоит сразиться за шесть квот, так как на данный момент у нашей команды нет ни одной путевки.
- До 50 кг: Лаура Ганикызы в первой схватке встретится с Тхи Нгуен из Вьетнама;
- До 53 кг: Марина Седнева начнет отбор со встречи с Зельциин Эрнандес Геррой (Мексика);
- До 57 кг: Лаура Алмаганбетова на старте поборется с Енгджин Квон (Южная Корея);
- До 62 кг: Ирина Кузнецова стартует на турнире со второго круга;
- До 68 кг: Елена Шалыгина также пропускает первый круг;
- До 76 кг: Эльмира Сыздыкова стартовую схватку проведет против Эпп Мяэ (Эстония).