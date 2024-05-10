Женщинам-борцам предстоит сразиться в Стамбуле за участие в ОИ-2024

10 мая, в борьбу за олимпийские квоты на мировом отборе по борьбе в Стамбуле (Турция) вступают женщины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

Казахстанской команде предстоит сразиться за шесть квот, так как на данный момент у нашей команды нет ни одной путевки.

- До 50 кг: Лаура Ганикызы в первой схватке встретится с Тхи Нгуен из Вьетнама;

- До 53 кг: Марина Седнева начнет отбор со встречи с Зельциин Эрнандес Геррой (Мексика);

- До 57 кг: Лаура Алмаганбетова на старте поборется с Енгджин Квон (Южная Корея);

- До 62 кг: Ирина Кузнецова стартует на турнире со второго круга;

- До 68 кг: Елена Шалыгина также пропускает первый круг;

- До 76 кг: Эльмира Сыздыкова стартовую схватку проведет против Эпп Мяэ (Эстония).