Растет уровень воды на реке Жайык в Атырауской области

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На реке Жайык, в населенном пункте Индербор Индерского района Атырауской области уровень воды повышается, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Скрин с видео МЧС

В настоящее время силами ДЧС Кызылординской области, которые находятся в этом регионе, ведутся работы по укреплению дамбы.

Напомним, что 9 мая сообщалось, что  в другом районе области - Махамбетском - была запланирована эвакуация жителей зимовки Лесхоз, расположенной в пойменной зоне р.Жайык. В общей сложности эвакуации подлежали 30 жителей 7 домов. Для них подготовили в школе эвакопункт.

Лесхоз относится к Махамбетскому сельскому округу. Всего там  насчитывается 25 домов, из них жилыми являются лишь 7 домов. Жители в основном заняты животноводством, большинство из них имеют свое постоянное место жительства в селе Махамбет. 



 

#казахстан #паводки #Атырауская область #река Жайык

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