Столичные гвардейцы поздравили ветеранов ВОВ

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Айман Аманжолова
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В Астане военнослужащие воинской части 6636 поздравили с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны - Инсафидина Гареева, Любовь Войтович и Раису Мустаеву

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

От лица командования и всего личного состава полка ветеранам вручили памятные подарки и благодарственные письма.

В ходе поздравления командир воинской части 6636 полковник Ерлан Буранбаев пожелал пожилым людям крепкого здоровья и долголетия, а также поблагодарил за вклад в общую победу над фашизмом, за их храбрость, стойкость и мужество, которые они проявили в годы войны.

В свою очередь Инсафидин Гареев поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах и рассказал о своем боевом пути и вспомнил своих товарищей, с которыми сражался в ожесточенных боях против нацистских захватчиков.

В завершение поздравления музыкальный коллектив воинской части исполнил музыкальные композиции военных лет, напоминая о героизме и стойкости в трудные времена.

#ветераны #ДеньПобеды #9мая

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