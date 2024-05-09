Забота о пожилых гражданах – приоритет партии AMANAT

Фото: пресс служба партии Аманат

Жизнь настолько стремительно меняется, что поспевать за всеми новшествами под силу только молодым и энергичным. Как известно, молодым – у нас всегда дорога. А что же наши пожилые граждане? Могут ли они приспособиться к требованиям времени? Или им пора на покой? Об этом мы поговорили с Исполнительным секретарем партии AMANAT Даулетом Карибек.

– Даулет Жамаубаевич, хочу поделиться печальным наблюдением. Мы напрочь вычеркиваем из активной социальной жизни наших граждан в возрасте 50-60 лет. Их не выдвигают на руководящие позиции, стараются при первой же возможности сократить, понизить в должности. Не говоря уже о 2,3 млн пенсионеров, которым максимум дают доработать год по договору. Замечает ли эту печальную тенденцию партия AMANAT?

– Я не разделяю вашего пессимистичного настроения в этом вопросе. Все-таки мы, казахстанцы, с детства привыкли уважительно относиться к людям старшего возраста. Эта неотъемлемая часть казахской культуры, и она никуда не исчезла. Всесторонняя поддержка пенсионеров и ветеранов, внимание и забота к старшим является приоритетным направлением политики президента страны Касым-Жомарта Токаева. В рамках своей предвыборной программы «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» глава государства подчеркнул важность заботы о пожилых гражданах. Это, если хотите, базовое условие для строительства справедливого общества. И AMANAT работает со всеми своим избирателями, независимо от их возраста, на системной основе.

Одна из главных задач социальной политики партии – забота об обеспечении достойной старости каждого гражданина. Это, естественно, нашло отражение в партийной политической платформе. Создание условий для счастливой жизни каждого казахстанца, включая старшее поколение, является приоритетной целью AMANAT.

Вы правы, люди предпенсионного и пенсионного возраста должны быть востребованы. Кроме этого, они должны иметь достойную пенсию, получать качественное и доступное лечение, вести активный образ жизни. Под эти цели «заточен» партийный проект «Ардагерлерді ардақтайық» – «С заботой о старшем поколении». Он способствует укреплению в обществе чувства солидарности, патриотизма, традиций и уважения к старшему поколению через заботу о ветеранах, тружениках тыла и одиноких пожилых людях. Партия AMANAT активно его реализует.

Кстати, проект стал узнаваемым и полюбился многим аксакалам. Повседневная забота о пожилых людях, решение их насущных проблем и оказание всемерной адресной поддержки со стороны партии позволяют не только системно повышать качество их жизни, но и получать от них мудрые и ценные наставления.

– А что конкретно он подразумевает?

– Пожилые люди – это не только носители знаний и опыта, но и хранители нашей истории, традиций и культуры. Наши сегодняшние достижения – результат упорного и плодотворного труда старшего поколения. Каждый должен это знать и помнить об этом. Именно в знак уважения перед их заслугами партия AMANAT стремится окружить их повседневной заботой. Для этого в рамках партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық» организован целый комплекс мероприятий.

Нам немаловажно в каких условиях проживают наши бабушки и дедушки. Поэтому аманатовцы следят за условиями проживания людей старшего поколения в государственных и частных медико-социальных учреждениях стационарного типа. Например, ежегодно, в рамках общественно-партийного контроля, проводятся рейды. По их итогам соответствующие рекомендации направляются акиматам.

С 2014 года для пожилых казахстанцев при поддержке партии было открыто более 100 центров активного долголетия по всей стране. Там есть различные секции и курсы, на которых пенсионеры обучаются компьютерной грамотности, занимаются йогой, участвуют в самодеятельности, и в целом, полезно проводят досуг. Только с начала текущего года для 8 тысяч посещающих эти центры пожилых людей организовано порядка 300 культурно-массовых мероприятий.

– А как быть одиноким пожилым людям, которым некому подать пресловутый стакан воды? У которых нет ни детей, ни родственников, ни друзей?

– Им на постоянной основе оказывается адресная практическая помощь. То есть: доставляются лекарства и продукты питания, ремонтируются квартиры и дворовые постройки и тому подобное. Для убедительности приведу конкретные цифры. Например, партийной заботой охвачены порядка 5 тысяч одиноко проживающих граждан старшего поколения. Волонтеры молодежного крыла «Жастар Рухы» постоянно помогают им с уборкой в домах, чистят зимой снег, а если речь идет о селе, то помогают и ухаживать за скотом.

– Пенсионеры, небеспочвенно, жалуются на систему здравоохранения. Особенно непростая ситуация в сельской местности, где из-за естественной убыли населения закрываются амбулатории и фельдшерские пункты. Что партия может предложить по данному вопросу?

– И этот вопрос аманатовцы держат под неусыпным своим надзором. Чтобы сделать доступными медуслуги и улучшить качество медобслуживания людей старшего поколения, в отдаленных населенных пунктах организованы выездные приемы врачами узких специальностей. Только в текущем году 12 тысяч пожилых людей смогли получить высококвалифицированную медицинскую помощь. Кроме этого, членами первичных партийных организаций при медучреждениях организованы выездные медобследования и консультации на дому для 6 тысяч пожилых людей.

Вопросы повышения качества оказания медуслуг и соцобеспечения людей пожилого возраста часто рассматриваются на заседаниях республиканских и региональных советах при партии. По их итогам вырабатываются конкретные рекомендации для уполномоченных государственных органов. Они также озвучиваются членами партии AMANAT в виде депутатских запросов на заседаниях в Мажилисе и в маслихатах всех уровней.

– В следующем году мы будем широко отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Каждый второй из свыше 1,2 млн казахстанцев, отправившихся на фронт, не вернулся с полей сражений. Но время стирает многое. Как вы думаете, не исчезнет ли из народной памяти их беспрецедентный подвиг?

– На сегодня в Казахстане проживает148 ветеранов ВОВ. Также в Казахстане насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в победу в ВОВ. Наш священный долг – почитание и уважение ныне здравствующих ветеранов и сохранение памяти об ушедших, а также воспитание молодого поколения в духе любви к Родине.

Помимо героизма фронтовиков не стоит забывать и о подвиге тружеников тыла. Общеизвестный факт, что 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Казахстан сыграл ключевую роль в снабжении войск. Это тысячи вагонов продуктов питания, одежды, боеприпасов.

Мало кто знает, что 133 казахстанца – участника ВОВ были представлены к званию «Герой Советского Союза», однако в силу разных причин так его и не получили. Среди них были пехотинцы, артиллеристы, пулеметчики, снайперы, танкисты. Поэтому к 75-летию Победы при поддержке партии была издана книга Берика Абдыгалиулы «Забытые Герои. Герои Советского Союза».

А в 2016 году при поддержке партии опубликован двухтомник «Герои Великой Победы – казахстанцы». Издание призвано воссоздать ту историю, которая была и которую нельзя забывать. Нельзя забывать хотя бы потому, что эти люди создавали наше будущее. Сложность исследовательской работы заключалась в том, что многие архивы были недоступны для казахстанских историков. Благодаря работе, проведенной партией, была сформирована полная электронная база материалов о героях-казахстанцах.

В целом, увековечивание памяти героев-казахстанцев, принявших участие в Великой Отечественной войне, имеет большое значение для партии AMANAT. Так, в целях популяризации героизма участников ВОВ, локальных войн, тружеников тыла, ветеранов труда в канун празднования Дня Победы партийцами ежегодно проводятся мероприятия по чествованию ветеранов и инвалидов ВОВ, тружеников тыла с адресным посещением и вручением им подарочных наборов. Особое внимание партийцев направлено на благоустройство памятников, обелисков Славы, мемориалов «Вечный огонь», мест захоронений казахстанских героев и воинов.