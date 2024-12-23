Самым теплым городом назвал Астану певец Sadraddin

Фото: instagram.com/sadraddinn/

Широко известный среди молодежи певец Sadraddin (Садраддин Болат) во время концерта в Астане обратился со сцены к жителям столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

«Спасибо за теплый прием, Астана! Столица радует нас каждый раз, когда мы приезжаем. Очень чистый город. Столица хоть и холодная, но для нас самый теплый город!» - сказал певец Sadraddin.

Репертуар музыканта, который с 18 лет на сцене и пользуется большой популярностью, отличается лирическими песнями. Автор песен также он сам. Несколько его треков стали хитами и получили широкое распространение среди молодежи.

Напомним, Sadraddin начал небольшой тур по Казахстану. Далее планируется, что он выступит в Шымкенте 27 декарбя.

Ранее сообщалось, сколько стоит выспуление артиста.