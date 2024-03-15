«Излишнее копание в прошлом принесет больше вреда, чем пользы» – Токаев

Фото: пресс-служба президента РК

- Надо признать, что иногда мы воспринимаем историю слишком эмоционально. Излишнее копание в прошлом принесет нам больше вреда, чем пользы. Прошлое изменить никому не по силам. И стоит всегда помнить, что самый справедливый судья – это время. Нам нужны сплоченность и солидарность, а не бесплодные разговоры и бесконечные споры. На современном этапе истории у нашего народа слова и дела должны быть едины. Поэтому важно, чтобы наша интеллигенция особое внимание уделила вопросам укрепления единства нации. Старшие поколения должны указывать путь, давать молодежи правильные ориентиры и наставления. В нашей стране много талантливых, образованных, активных молодых людей. Наша задача – привить им самые благородные и прогрессивные качества. «Если в ближнем ты не видишь друга, бесполезны все твои дела» – эти слова великого Абая не теряют актуальности и сегодня, — сказал президент.

По его словам, надо придти к тому, чтобы представители интеллигенции страны были едины и проявляли взаимную солидарность.

- Ведь в конечном итоге из нашей взаимной заботы друг о друге складывается наше общее сочувствие и забота о судьбе страны, - подчеркнул Токаев.

Он повторил, что необходимо прекратить все никчемные мелкие разговоры, которые вносят раздор в наше общество. Граждане должны стремиться думать и размышлять на общенациональном уровне.