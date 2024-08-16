Сарань готовится праздновать 70-летие

В едином стиле

Город Сарань, что находится в 25 км от Караганды, в нынешнем году отмечает свое 70-летие. Местные власти решили приурочить празднование юбилея ко Дню шахтера. Он традиционно отмечается в последнее воскресенье авгус­та. И вот сейчас в городке с населением в 43 тыс. человек идет активная подготовка к празднику. Красят фасады домов на центральных улицах, ремонтируют Дом культуры, рисуют муралы, восстанавливают стадион... Но обо всем по порядку.

Сарань можно смело назвать самым демократичным городом в Карагандинской области. Почему? Потому что здесь власти, перед тем как принять решение по какому-нибудь актуальному вопросу, интересуются мнением народа. Вот только один пример. Сейчас в Сарани идет обновление фасадов тех домов, что находятся на центральной улице Ленина. Они, украшенные молдингом и барельефами, формируют неповторимый архитектурный облик города. Потому местный акимат объя­вил в соцсетях голосование по поводу цвета обновленных фасадов: голубой или терракотовый? Люди отдали больше голосов за второй вариант, поэтому сейчас дома штукатурят и покрывают красно-коричневой краской.

Терракотовым стал и фасад Дома культуры. В сочетании с белыми колоннами и золотис­тым они выглядят празднично и благородно. Это отмечают и жители Сарани. Корреспондент «Казправды» провела мини-опрос прохожих, и все они ответили, что цветовая гамма им очень нравится.

– Наш Дом культуры перекрашивали несколько раз, – рассказывает жительница Сарани, прогуливаясь возле здания с маленьким ребенком. – Он был и голубым, и желтым. Но нынешний цвет смотрится лучше всего. Вообще наш город хорошеет с каждым днем.

Жизнь спортивная

Еще один объект, который приводят в порядок ко Дню города, – это стадион. В последние несколько лет он не действовал, поскольку находился в аварийном состоянии. Несущая стена сильно накренилась и могла рухнуть в любой момент. К тому же старые трибуны давно требовали обновления. И вот выпала такая возможность. Из городского бюджета выделили деньги на реконструкцию стадиона. А спонсор пообещал подарить футбольное поле.

– Мы нашли поддержку в Казахстанской федерации футбола, – сообщает помощник акима Сарани Ислам Махметов. – Она пообещала нам профинансировать обустройство футбольного поля и укладку искусственного газона. Для города это важно. Наше поле будет соответствовать европейским стандартам.

Сарань – достаточно спортивный город. Здесь частенько устраивают марафоны и велозаезды. Крутить педали с пользой для тела и души горожан приучил бывший аким Ержан Темирханов. Он увлекается триатлоном, а в 2018 году даже участвовал в гонке Ironman, где получил статус «железного человека».

Рядом со стадионом для любителей активного образа жизни установили тренажерную площадку, шахматный парк и теннисные столы. Здесь я застала за игрой в пинг-понг посетительниц городского Центра активного долголетия. Пенсионерки в спортивных костюмах и бейсболках резво гоняли мяч по теннисному столу, а когда тот улетал в сторону, с легкостью наклонялись и поднимали его. Я не удержалась и стала их фотографировать.

– Кто это нас снимает? – с улыбкой спрашивают теннисистки.

– Корреспондент «Казправды», – отвечаю я. – Хочу написать о вас в газете.

– Серьезно?! – удивляются пенсионерки, но ракетки из рук не выпускают.

– Вы здесь часто играете? – продолжаю беседу.

– Каждый вторник, среду и четверг! В понедельник и в пятницу у нас здесь зарядка! Напишите про нас. Нам будет очень приятно!

Группу спортсменок 60+ возглавляет культорганизатор Надежда Трофимова. По ее словам, Центр активного долголетия пользуется у саранцев популярностью. Сейчас сюда ходят почти 50 человек. Они ведут беседы по душам, занимаются с психологом, играют в пинг-понг, бадминтон и шахматы, а еще осваивают смартфон.

– Сейчас все наши посетительницы – это женщины, – отмечает Надежда Трофимова. – Был у нас один мужчина, но почему-то больше не ходит. Видимо, занят огородом. Думаю, ближе к зиме у нас появятся и посетители сильного пола.

Ставка на индустриализацию

Надо сказать, что к зиме городок готовится основательно. Дело в том, что недавно здесь наконец-то завершили строительство центральной котельной. Той самой, вокруг которой в 2017 году разразился коррупционный скандал. Тогда начальника управления строительства и четверых представителей подрядчика обвинили в хищении бюджетных денег, которые выделяли на возведение станции и закуп котлов. Из-за многочисленных тяжб, экспертиз и перебоев с финансированием завершить объект удалось только спустя 11 лет. А раньше дома, школы и больницы города-спутника отапливали 22 локальные кочегарки. Качество их тепла не устраивало потребителей.

Еще одна энергетическая достопримечательность Сарани – это солнечная электростанция. Она состоит из 307 тыс. панелей, которые размещены на территории в 164 га. Если смотреть на станцию издалека, то кажется, будто огромное синее озеро раскинулось посреди степи. Надо сказать, что энергетики ухаживают за солнечными батареями: летом сметают с них пыль, а зимой – снег. Нет, станция не снабжает экологически чистой электроэнергией Сарань, она отпускает ее в общую сеть Казахстана. В планах инвесторов построить второй такой объект. Благо, свободных территорий возле Сарани предостаточно.

Сарань с ее частным сектором, двух-, трех- и пятиэтажными домами мало чем отличается от других городов-спутников Караганды. Она, как и остальные, появилась на карте благодаря развитию угольной промышленности. В советское время в ее окрестностях действовали несколько шахт, сейчас осталась только одна – Саранская. Именно здесь в первой половине XX века работал дед нынешнего президента Чечни Рамзана Кадырова – Абдулхамид. В 1957 году он вместе с семьей уехал на историческую родину. Однако через несколько лет Абдулхамид Кадыров вернулся в Казахстан: ему нужно было доработать год, чтобы добрать шахтерский стаж и получить высокую пенсию.

Мурал в подарок ко Дню города

Вернемся к шахте. До недавнего времени она считалась градообразующим предприятием. Слишком уж сильно от нее зависела экономика городка и благополучие его жителей. Однако в нынешнем году Сарань исключили из списка моногородов и поставили в пример всей республике. Все благодаря тому, что в 2021 году местные власти создали здесь индустриальную зону, которая приглянулась инвесторам. За короткий срок здесь построили несколько предприятий, что дало возможность снять зависимость от угольной отрасли.

Самым крупным из них стал шинный завод, который появился благодаря сотрудничеству казахстанских и российских компаний. Инвесторы вложили в него колоссальную сумму – 228 млрд тенге. Да и предприятие построили огромное. Его цеха заняли территорию в десять с лишним гектаров. Аналогов ему в Казахстане нет.

Надо сказать, что шинный завод еще не заработал в полную силу. Однако он нужен как экономике всей страны, так и жителям Карагандинского региона. В скором времени предприятие будет поставлять шины made in Saran отечественным производителям машин и автобусов. Что касается штата, то сейчас на шинном заводе работают более 500 человек. В основном это жители Сарани. После того как предприятие выйдет на проектную мощность, его коллектив увеличится до 1 100 человек. Все эти люди будут иметь стабильную работу и доход.

Надо сказать, что на территории индустриальной зоны есть еще два предприятия: одно выпускает автобусы, второе – бытовую технику. Плюс к этому идет строительство заводов горячего цинкования и стальных труб. Когда их введут в строй, там будут работать почти 5 000 человек. Это не может не радовать, ведь перед регионом открываются новые экономические и социальные перспективы.

Жилье для заводчан

Благодаря развитию индустриальной зоны начинает возрождаться расположенный рядом поселок РТИ. Он входит в состав города Сарани. В советское время здесь, в пяти- и девятиэтажных домах, жили семьи работников завода резинотехнических изделий. Однако в 90-е годы XX века предприятие развалилось, и рабочий поселок стал бесперспективным. Люди побросали свои квартиры и уехали. Более 30 лет панельные дома стояли, зияя пустыми глазницами окон. Теперь же власти Сарани начали их восстанавливать, ведь семьям заводчан нужно жилье.

Жители Сарани проголосовали за то, чтобы выкрасить фасады домов в терракотовый цвет

Сейчас в поселке РТИ около сотни пустующих многоэтажек. Большинство из них признано пригодными для восстановления. Сейчас активно ремонтируют панельные коробки, превращая их в благоустроенное жилье. За счет бюджетных денег подрядчики приводят в порядок четыре дома. Половину из них введут в эксплуатацию уже в этом году, а потом будут раздавать квартиры в них тем, кто стоит в очереди на госжилье. Надо сказать, что далеко не все льготники соглашаются селиться в поселке РТИ, который напоминает им о кризисе 90-х.

– Да, есть очередники, которые отказываются от квартир на РТИ, – констатирует помощник акима города Сарани Ислам Махметов. – Как мы поступаем в случае отказа? Принимаем от них заявление, а потом снова ставим в очередь, только в самый конец. И им снова приходится ждать.

Девять домов в поселке РТИ восстанавливают предприятия и строительные фирмы. Сначала они через аукцион выкупают панельные коробки у акимата, а потом уже занимаются ремонтом. При этом цели у всех частников разные. Одни приводят квартиры в порядок, чтобы продать, другие – чтобы выдать своим работникам в качестве служебного жилья. Надо сказать, такая практика существует у шинного завода – с помощью служебных квартир предприятие привлекает специалистов.

В домах есть вода, электричество и отопление. Теплом РТИ обеспечивают две маленьких кочегарки. Однако в следующем году жилье начнут подключать к центральной котельной, которую построили возле Сарани. Мощностей у нее предостаточно.

Отметим, что подрядчики не только ремонтируют дома, а еще благоустраивают их дворы, устанавливая игровые и спортивные площадки. Детского сада на РТИ пока нет, но есть школа со счастливым номером семь. Учеников здесь немного, но местные власти рассчитывают, что в ближайшие несколько лет школу удастся полностью укомплектовать. За парты сядут дети заводчан.

А еще на РТИ скоро откроют аптеку и участковый пункт полиции. Своей поликлиники здесь пока нет. Но она будет, уверяют власти. И тогда поселок станет перспективным, как 40 лет назад.