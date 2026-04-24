Никому не говори

С возрастом умение держать язык за зубами становилось ключевым критерием выбора друзей. Любое обсуждение тебя за спиной считалось предательством. Взрослея, ты и сам учишься тому, что надо бы не болтать лишнего на эмоциях, не рассказывать о своих планах, памятуя о теории, что сказанное вслух теряет вес, личное становится общим, ценное – обесценивается, а иногда и вовсе оборачивается против нас.

Но эпоха бесконечных чатов, сторис и комментариев в Интернете внесла свои коррективы. Теперь молчание вдруг стало подозрительным: если ты не высказался, значит, тебе нечего сказать. Или еще хуже – есть что скрывать.

Я и сама себя ловила на мысли, что если о чем-то не сообщила на своей страничке в соцсетях, то этого будто и не было. Ну, приобрела ты новую машину, кто ж об этом узнает, если не выставить красивое фото с алым бантом из автосалона.

Другой вопрос, что эту машину я собиралась покупать уже очень давно. И постоянно об этом твердила друзьям, коллегам и родным, но никак не могла осуществить задуманное. Есть у меня такая вредоносная черта – делиться своими планами направо и налево, наивно полагая, что людям от этого ни холодно ни жарко.

Но, как показывает практика, мечты, о которых знают все вокруг, имеют свойство не сбываться или сильно тормозить. На то ведь она и сокровенная мечта, чтобы быть сокрытой от чужих глаз.

«Не болтай лишнего, не раскрывайся перед всеми», – учила меня мама. Но я никогда не умела молчать. Не нравится что-то – говорю в лицо, счастлива – о причине узнают все вокруг. Как в той пословице: что на уме, то и на языке.

«Хорошее, наверное, качество скрытность», – подумала я, узнав только после их расставания, что моя подруга целый год прожила вместе с молодым человеком! При этом мы периодически встречались, болтали по душам, я с ней делилась сокровенным...

Немало удивилась, и когда родственница перебралась на ПМЖ за границу, не обронив до этого ни слова о своих намерениях. «Тихушница!» – искренне восхитилась я, не способная скрыть куда менее грандиозные планы.

Особенно опасно открывать рот в моменты, когда хочется выговориться сильнее всего – в гневе, обиде или восторге. Именно тогда мы склонны сболтнуть лишнего: раскрыть чужие тайны, обнажить свои уязвимости, дать невыполнимые обещания. А уж раскрыться подшофе и вовсе классика, о чем проболтавшийся потом искренне жалеет.

С годами понимаешь, что иногда лучше всего промолчать. Способность сохранить что-то внутри, скорее, признак зрелости. Не выйти в прямой эфир, чтобы, сияя от счастья, поделиться радостной (но только для тебя) новостью. Закончить сложный разговор, чтобы не оскорбить, припомнив старые обиды. Оставить при себе размышления, не находящие отклик у собеседника.

И в то же время сложно все время следить за языком, не давая себе волю расслабиться и быть собой. А зачем иначе нужны друзья, если ты не можешь рассказать им обо всем на свете? Или что это за коллектив такой, где ты не вправе критиковать или высказывать свое мнение. Молчание – оно, может быть, и золото, но слово – это про свободу, и произносить его или нет – выбор за тобой.