«Сарыарка» идет без поражений

В чемпионате Казахстана уверенно лидирует клуб из Караганды, а вот главная дружина нашей страны – столичный «Барыс» потерпел очередное сокрушительное поражение в КХЛ.

Просто удивительно, что «Барыс» продолжает находиться на пятом месте в Восточной конференции международной Континентальной хоккейной лиги. Во вторник казахстанская дружина потерпела третье поражение кряду, причем опять с крупным счетом.

Все, наверное, помнят, что в Астане нас разгромил магнитогорский «Металлург» со счетом 0:5, потом в Нижнекамске мы были биты местным «Нефтехимиком» – 2:4, а теперь еще и крупное поражение в Омске, где «Авангард» забросил в наши ворота сразу шесть безответных шайб. И весь курьез в том, что если «Магнитка» сейчас безоговорочный лидер Востока, то вот омские «ястребы» плетутся на восьмом месте, а нижнекамские «волки» вообще на девятом. Посмотрим, что будет сегодня в Новосибирске, где «барсов» будет экзаменовать местная «Сибирь».

Лучше всех обстоят дела у карагандинской «Сарыарки», но уже в чемпионате Казахстана. «Беркуты» – безоговорочные лидеры, которые одержали 16 побед подряд с начала сезона и не потерпели ни одного поражения. Последние две встречи карагандинцы провели в гостях против «Алматы» и, выиграв первую встречу лишь со счетом 2:1, во второй устроили настоящую экзекуцию хозяевам площадки, разгромив их уже со счетом 9:1.

Идущий на втором месте в национальном первенстве атырауский «Бейбарыс» принимал дома «Актобе» и добился двух побед со счетом 4:2 и 3:2. В это же время в столице «Снежные барсы» на своей площадке принимали рудненский «Горняк» и прогнозируемо проиграли обе встречи со счетом 0:5 и 1:3.

Совсем тяжело в этом сезоне себя чувствует некогда флагман казахстанского хоккея – усть-каменогорское «Торпедо». Восточноказахстанцы на этот раз дома встречались с не блещущим в последние годы павлодарским «Иртышом» и дважды проиграли со счетом 3:4 и 2:6.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда И В Г О

1 «Сарыарка» 16 16 69–26 32

2 «Бейбарыс» 16 11 53–33 25

3 «Арлан» 14 9 68–32 18

4 «Горняк» 16 7 48–48 17

5 «Актобе» 16 6 45–49 16

6 «Хумо» 14 7 40–32 16

7 «Кулагер» 14 7 54–35 15

8 «Номад» 14 6 32–26 15

9 «Иртыш» 14 6 49–56 15

10 «Торпедо» 14 3 32–48 12

11 «Алматы» 14 3 14–48 6

12 «Снежные барсы» 18 0 19–90 2