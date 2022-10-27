Свежий выпуск

«Сарыарка» идет без поражений

Аскар Бейсенбаев

В чемпионате Казахстана уверенно лидирует клуб из Караганды, а вот главная дружина нашей страны – столичный «Барыс» потерпел очередное сокрушительное поражение в КХЛ.

Просто удивительно, что «Барыс» продолжает находиться на пятом месте в Восточной конференции международной Континентальной хоккейной лиги. Во вторник казахстанская дружина потерпела третье поражение кряду, причем опять с крупным счетом.

Все, наверное, помнят, что в Астане нас разгромил магнитогорский «Металлург» со счетом 0:5, потом в Нижнекамске мы были биты местным «Нефтехимиком» – 2:4, а теперь еще и крупное поражение в Омске, где «Авангард» забросил в наши ворота сразу шесть безответных шайб. И весь курьез в том, что если «Магнитка» сейчас безоговорочный лидер Востока, то вот омские «ястребы» плетутся на восьмом месте, а нижнекамские «волки» вообще на девятом. Посмотрим, что будет сегодня в Новосибирске, где «барсов» будет экзаменовать местная «Сибирь».

Лучше всех обстоят дела у карагандинской «Сарыарки», но уже в чемпионате Казахстана. «Беркуты» – безоговорочные лидеры, которые одержали 16 побед подряд с начала сезона и не потерпели ни одного поражения. Последние две встречи карагандинцы провели в гостях против «Алматы» и, выиграв первую встречу лишь со счетом 2:1, во второй устроили настоящую экзекуцию хозяевам площадки, разгромив их уже со счетом 9:1.

Идущий на втором месте в национальном первенстве атырауский «Бейбарыс» принимал дома «Актобе» и добился двух побед со счетом 4:2 и 3:2. В это же время в столице «Снежные барсы» на своей площадке принимали рудненский «Горняк» и прогнозируемо проиграли обе встречи со счетом 0:5 и 1:3.

Совсем тяжело в этом сезоне себя чувствует некогда флагман казахстанского хоккея – усть-каменогорское «Торпедо». Восточноказахстанцы на этот раз дома встречались с не блещущим в последние годы павлодарским «Иртышом» и дважды проиграли со счетом 3:4 и 2:6.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда И В Г О

1 «Сарыарка» 16 16 69–26 32

2 «Бейбарыс» 16 11 53–33 25

3 «Арлан» 14 9 68–32 18

4 «Горняк» 16 7 48–48 17

5 «Актобе» 16 6 45–49 16

6 «Хумо» 14 7 40–32 16

7 «Кулагер» 14 7 54–35 15

8 «Номад» 14 6 32–26 15

9 «Иртыш» 14 6 49–56 15

10 «Торпедо» 14 3 32–48 12

11 «Алматы» 14 3 14–48 6

12 «Снежные барсы» 18 0 19–90 2

Популярное

Все
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
Все дело – в контенте
Долг ответственностью краcен
Звонкое наследие Амре
Для сильных духом
Награда за спасение детей
Пиши и сокращай
По широкому кругу вопросов
Настроить сердце на здоровый ритм
Добро побеждает
Нешуточные страсти на арене
«Сарыарка» идет без поражений
Агиткампания в недрах страны
Обсудили ряд проблем
Остаться в живых
С книгой для жизни
Ибрагимович – актер, а «Бавария» – экономист
Голос Турана
Масштабная работа
Позвоните кандидату
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Свежий выпуск
Служение юридической науке
Свежий выпуск
Инфляцию – под контроль
Свежий выпуск
По широкому кругу вопросов
Свежий выпуск
Беседы с аграриями юга

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]