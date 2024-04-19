Сатпаев о литературе и искусстве

Энциклопедические знания академика Каныша Сатпаева во многих областях науки, в фольклоре,
литературе, истории поражали современников
Немеркнущие ценности
…В 1915 году на одном из поэтических вечеров в Семипалатинской учительской семинарии, программа которого сохранилась, Каныш Сатпаев читал стихотворения Абая Кунанбаева. В Томске, в период учебы в технологическом институте, студент Сатпаев изучает историю, литературу и искусство родного народа, создает научный кружок по изучению культуры народов Востока, организует творческие вечера, на которых звучат фактически впервые за пределами Казахстана казахские лирические песни, стихотворения Магжана Жумабаева. Сегодня в Томском технологическом институте бережно хранятся документы, связанные с периодом студенчества К. И. Сатпаева.
О художественно-поэтическом мире казахского народа был его первый печатный труд – статья «Обаган» в газете «Қазақ тілі» (13 декабря 1923 года). Она подписана псевдонимом Байшуак, который означает, как уточняла дочь Каныша Имантаевича – Шамшиябану Сатпаева, «Богатосвет» – «псевдоним с глубоким смыслом в поэтическом обрамлении. Закономерно и примечательно то, что первый печатный труд будущего академика связан именно с художественным, поэтическим миром – с казахской песенно-музыкальной культурой».
В Москве под редакцией и с предисловием К. И. Сатпаева выходит научное издание эпоса «Ер Едиге» (1927). Каныш Имантаевич пишет: «Я старался, сколько возможно, осветить историю собирания и опубликования рассматриваемого варианта «Сказания об Едиге», значение его для языковедения, литературы и истории, сравнение образов исторического и фольклорного Едиге в варианте рассматриваемого Сказания, …старался дать анализ образа Едиге – как положительного героя в устном народном творчестве казахов».
Это издание было высоко оценено специалистами за обстоятельный анализ произведения, системное, логически и композиционно стройное предисловие, где проявился стиль К. И. Сатпаева – точный, последовательный, корректный и конкретный.
Он, в частности, писал: «Сказания и другие формы народного творчества, как нам думается, важны для науки в трех отношениях: 1) в них имеется много слов, которые бытовали раньше в казахском языке и стали забываться в жизни последующих поколений. Знание этих слов ценно для изучения словарного фонда и дальнейшего развития языка; 2) стихотворные разделы народных сказаний обычно отличаются мастерством и орнаментальностью. В отношении образности, доходчивости и выразительности некоторые из стихотворных форм устного творчества могут быть положительными примерами для многих наших современных акынов. Это важно в литературном отношении. Кроме того, без сбора и внимательного изучения устного народного творчества невозможно полное и правильное решение вопросов формы и путей дальнейшего развития казахской литературы; 3) в фольклорных произведениях отображаются быт, сознание и обычаи прошлых периодов, что ценно для истории».
Посетив юбилейный концерт и спектакль (Х. Кеменгеров «Алтын сакина»), посвященные открытию в Кызылорде первого Казахского национального театра 13 января 1926 года, в ту пору инженер Каныш Сатпаев пишет статью «О национальном театре Казахстана» (1927). В ней, как отметил позднее член-корреспондент АН КазССР Борис Ерзакович, дан «профессиональный анализ достоинств и недостатков работы актерской труппы. Статья поражает удивительным проникновением автора в суть и значение театрально-музыкального искусства, намечает его задачи и пути развития».
Каныш Сатпаев ставит проблему жанрового многообразия, многоплановости казахского театра, роста профессионального мастерства, говорит о создании казахского балета. Театр, по его убеждению, не только зеркало жизни народа, но и «концентрация богатств, хранитель культурных ценностей и традиций». Высоко ценит Каныш Сатпаев деятельность первого казахского режиссера, драматурга и актера Жумата Шанина.
С гордостью дочь ученого, доктор филологических наук, профессор Шамшиябану Сатпаева вспоминала о том, что «широко известна научному миру находка К. И. Сатпаевым каменного памятника с надписью о втором походе Тамерлана (1336–1405) в Дешт-и-Кыпчак, в казахскую степь в 1391 году. Найденная К. И. Сатпаевым плита на вершине горы Алтын Шоку, близ Улутау, находится в Эрмитаже в городе Санкт-Петербурге».
А вот что писал Каныш Сатпаев о М. В. Ломоносове: «…по энциклопедичности знаний и разносторонности научной деятельности ему принадлежит одно из первых мест в истории науки и культуры всего человечества. …Ломоносов был первым русским ученым. В нем с необычайной силой и выразительностью открылись те характерные особенности русского научного гения, которые впоследствии проявились в Н. И. Лобачевском, Д. И. Менделееве, П. Н. Лебедеве, И. П. Павлове, К. Э. Циолковском, И. В. Мичурине и других выдающихся представителях отечественной науки. Глубокий патриотизм, безграничная любовь к своему народу, постоянное стремление всячески содействовать экономическому и культурному прогрессу Родины были основной движущей силой многосторонней деятельности Ломоносова, как и других выдающихся ученых великого русского народа».
Слово и музыка – два великих начала
По воспоминаниям Ш. К. Сатпаевой, «в доме отца была большая библиотека, где, кроме книг и журналов по точным наукам, много было собраний сочинений классиков мировой, восточной, западной и казахской литератур». Каныш Сатпаев знал наизусть произведения Гете, цитировал роман в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина, любил поэзию Михаила Лермонтова и Федора Тютчева. Активно публиковался К. И. Сатпаев на страницах республиканских изданий по литературе и искусству. В его трудах стихотворные строки, многочисленные эпитеты и сравнения, пословицы, поговорки, крылатые фразы требуют специального изучения.
К редким и практически забытым работам К. И. Сатпаева относит Шамшиябану Сатпаева его статьи на казахском языке, отпечатанные арабским шрифтом, – «Казахские загадки и прибаутки», «Прежние казахские игры».
Стиль работ Каныша Сатпаева о литературе и искусстве образный, возвышенный, поэтический. Вот один из примеров: «Озеро Жасыбай не просто чудо природы, с ним связана старинная легенда…
Когда наши предки сражались за свою землю с джунгарами, особенно много крови было пролито в здешних окрестностях. Эти места не раз переходили из рук в руки. Говорят, озеро когда-то называлось Шойын по имени джунгарского богатыря, которому была доверена охрана этих краев. Но однажды казахский батыр Жасыбай, победив на поединке Шойына, отобрал озеро. Обозленный джунгар замыслил отомстить и, по-воровски пробравшись в стан соперников, злодейски убил спящего Жасыбая и его преданного друга Кийк-батыра. Совершив это злодеяние, коварный Шойын бежал из наших пределов.
А озеро с той поры называется Жасыбай. Так ли это было на самом деле или иначе – трудно сказать. Во всяком случае, старики по сей день показывают могилы Кийка и Жасыбая у тропы между озером и станцией».
Литература и искусство всегда входили в орбиту научных интересов Сатпаева. В его трудах содержатся высказывания о Шокане Уалиханове, Абае Кунанбаеве, Ыбырае Алтынсарине, Жамбыле, Навои, Рудаки, о произведениях «Лейли – Меджнун», «Фархат и Шырын»… Канышем Сатпаевым воссозданы и таким образом сохранены для потомков портреты молодых исполнителей и актеров: Амре Кашаубаева, Исы Байзакова, Калыбека Куанышбаева, Курманбека Жандарбекова и других.
Избранное Амре Кашаубаевым исполнительское направление должно быть продолжено, был уверен Сатпаев, поскольку старинные песни «Канапия», «Жанбота», «Сырымбет», «Алты басар», «Топайкөк», «Шама» являются «мелодиями, созданными в период, когда народ свободно, привольно дышал чистейшим прозрачным воздухом своих бескрайних степей. В них полно чувств достоинства, воли, свободы, красоты и смелости». Эта одна из первых оценок исполнительского мастерства Амре Кашаубаева, с которым Каныш Имантаевич был лично знаком. Встречались они в Семипалатинске, Кызылорде, Москве.
Уникальное дарование, творческие самобытные достоинства и исключительный талант отличали Ису Байзакова, с ним Каныш Сатпаев познакомился будучи учителем в аульной школе и народным судьей: «В сценическом исполнении «Речитатива размышлений» Исы публика, возможно, видит образы жырау Асанкайгы, Бухар». К. И. Сатпаев предвосхитил оценку исполнительского мастерства И. Байзакова, данную впоследствии Борисом Ерзаковичем и Евгением Брусиловским.
Как известно, после исполнения К. И. Сатпаевым 25 казахских песен они вошли в сборник «500 казахских песен и кюйев», составленный известным исследователем казахского музыкального искусства Александром Затаевичем. Ученый-этнограф отмечал, что молодой инженер – «прекрасный знаток и хороший исполнитель баянаульских песен, давший для настоящего сборника ряд очень ценных сообщений не только в области напевов и мелодий, но и текстов, и снабдивший последние русскими переводами».
К. И. Сатпаев высоко ценил научную, творческую и общественную деятельность А. В. Затаевича, проделавшего «колоссальную работу по сбору казахских народных песен и кюйев (инструментальных произведений)». А супруга А. В. Затаевича Надежда тепло поздравила К. И. Сатпаева с избранием первым президентом Казахской академии наук: «Лучшего выбора и предложить нельзя было: высококультурный, образованный, воспитанный, словом, arbiter elegantiarum, каким Вы мне показались при первом нашем знакомстве, Вы вполне заслуживаете это звание и, уверена, всесторонне его оправдаете с Вашим обаянием, доброй душой и деликатным подходом к людям. 4 июня 1946 года».
Добавим также, что сохранилась переписка Каныша Сатпаева и известного ученого и мыслителя Владимира Вернадского, первого президента Академии наук Украины, действительного члена Академии наук СССР. Именно В. И. Вернадский, находясь в годы Великой Отечественной войны в Боровом, рекомендовал президенту Академии наук СССР В. Л. Комарову геолога Каныша Сатпаева на должность президента Академии наук КазССР.
Первого июня 1946 года Академия наук КазССР была создана. Претендентов на должность президента было много, но Комаров помнил совет Вернадского: «Только Сатпаев». В июле 1946 года Каныш Имантаевич стал первым президентом Академии наук КазССР.
Энциклопедия жизни казахского народа
Статья «Выдающееся произведение казахской советской литературы» является одной из первых публикаций о романе М. О. Ауэзова «Путь Абая».
Каныш Сатпаев подчеркивает, что выдающийся прозаик Мухтар Ауэзов «посвятил многие годы своей творческой жизни собиранию, изучению и художественному обобщению многочисленных материалов, относящихся и непосредственно к личности великого казахского поэта-гуманиста Абая Кунанбаева, и к людям, окружавшим его, и к эпохе в целом, в которой жил и творил этот великий сын казахского народа». Именно Сатпаеву принадлежит характеристика романа-эпопеи «Путь Абая» как подлинной энциклопедии «всех многогранных сторон жизни и быта казахского народа во второй половине ХIX века».
Эпическое полотно Ауэзова охарактеризовано как исключительное явление в казахской литературе. Более того, роман имеет научно-познавательное значение, представляя, по сути, «и огромный по ценности научный труд».
К. И. Сатпаев развивает и конкретизирует свою мысль: «Мимо этой книги не пройдет ни один историк, изучающий прошлое казахского народа; ученый-филолог почерпнет из него богатый материал как из области фольклора, так и из области формирования и становления казахского литературного языка; ученый-этнограф найдет здесь интереснейшие детали жизни и быта, ныне уже ушедшие в прошлое; главы романа, посвященные описанию охоты с беркутом на лисиц, свадебных и поминальных обрядов у казахов, обстановки и картин суда биев, могли бы явиться, каждая в отдельности, законченной научной работой в этнографическом отношении; ученые-экономисты получат яркую и правдивую картину структуры скотоводческого хозяйства Казахстана ХIХ века, своеобразных форм классовой борьбы в нем; ученые-юристы почерпнут здесь ценнейшие сведения о правовой жизни степи – от шариата до суда биев и т. д.».
Раскрывается и художественное своеобразие романа: «Все богатство исторического и социального материала облечено в романе «Абай» в высокохудожественную форму. …Мастерски обрисованы автором все основные вехи роста и становления могучего таланта Абая. …Романтически приподнятые эпизоды юношеской любви Абая, его поэтических мечтаний и творческих подъемов только подчеркивают глубокий реализм романа. Богатство и образность языка романа поистине изумительны. Язык самого Абая лаконичен, силен, выразителен, афористичен, созвучен бессмертным изречениям народной мудрости».
Каныш Сатпаев словно передает эстафету прочтения произведения последующим поколениям литературоведов и критиков, уверенный в том, что роман-эпопея Мухтара Ауэзова «еще много раз будет исследоваться». В его трудах, в том числе, определены и перспективные направления отечественного литературоведения и искусствознания на долгие годы вперед. И сегодня перед современными учеными стоят задачи систематизации огромного научного наследия К. И. Сатпаева, популяризации его личного вклада в развитие науки Казахстана.