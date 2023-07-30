Сатыбалды Даулеталин: «У тюркских стран - не только общие интересы, но и вековая история»

29 июля, в культурной столице Азербайджана – городе Шуше состоялось историческое событие – Национальные профцентры четырех тюркских государств – Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана подписали Соглашение о создании новой уникальной интеграционной структуры – Организации профессиональных союзов тюркских стран.
Соглашение скрепили подписями Председатель Конфедерации Профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалиев, Председатель Федерации Профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин, Президент Конфедерации турецких профсоюзов «Türk-İş» Эргюн Аталай, заместитель председателя Федерации Профсоюзов Узбекистана Бахтиёр Махмадалиев.
Кыргызстан примет участие в Организации в статусе наблюдателя.
Главная цель новой структуры – консолидация действий по защите социально-трудовых, профессиональных, экономических прав и интересов работников.
Стороны - подписанты Соглашения подтвердили намерение наращивать потенциал сотрудничества и открывать новые возможности в защите прав трудящихся на достойный труд, достойную жизнь и социальную справедливость.
Приветствуя участников торжественной церемонии, Председатель Конфедерации Профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалиев отметил, что между тюркскими странами существуют тесные братские отношения, фундамент которых был заложен в начале 90 годов.
«Азербайджан, наряду с нашими тюркскими братьями, активно участвует в создании тюркского государства. Не смотря на все препятствия, мы всячески старались сохранять и развивать эти отношения. Сотрудничество с братскими странами занимает особое положение в рамках международных отношений», - подчеркнул Саттар Мехбалиев.
По его словам, создание тюркского мира и, в частности, профсоюзной организации сотрудничества, заложило надежный фундамент к сплочению тюркских государств.
Единство целей, интересов тюркских народов в своем выступлении подчеркнул Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин.
«Нас – представителей братских тюркских народов объединяют общие исторические корни, общая культура и традиции, общие цели и единые интересы. Хочу особо подчеркнуть, что у тюркских стран – не только общие интересы, но и общая вековая история. За последние тридцать лет успешно развивается сотрудничество между тюркоязычными государствами, которые продвинули этот механизм от межправительственной организации (Тюркского совета) до региональной международной организации (ОТГ)», - отметил Сатыбалды Даулеталин.
Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан поблагодарил коллег за поддержку его инициативы по объединению усилий по защите прав и интересов работников в рамках единой организации.
«С уверенностью можно сказать, что национальные профцентры наших стран стали надежным защитником трудящихся и ответственным партнером органов государственной власти и объединений работодателей. Сегодня крайне важно укреплять наше единство, выстраивать единое видение многостороннего сотрудничества профсоюзов наших стран. В этом плане особую важность приобретает создание Организации профсоюзов тюркских государств», - считает глава ФПРК.
Среди главных направлений предстоящего сотрудничества он перечислил – продвижение передовых профсоюзных практик, обмен опытом и изменение ситуации на рынке труда тюркских государств в целом.
«Наши устремления к сближению и налаживанию диалога между национальными профсоюзными центрами тюркских стран носят открытый и конструктивный характер и не направлены против интересов третьих сторон. У нас единые цели и один путь – быть вместе! Создание нашей организации – давно ожидаемое событие. Но это только начало пути и наша сегодняшняя встреча станет этапной для развития тюркской интеграции», - считает Сатыбалды Даулеталин.
Президент Конфедерации турецких профсоюзов «Türk-İş» Эргюн Аталай в свою очередь поблагодарил профлидеров братских стран за важный совместный шаг в укреплении сотрудничества и призвал коллег к плодотворной совместной работе, отметив при этом важность соблюдения и продвижения основополагающих международных стандартов.
«Если мы сможем объединить наши усилия, наши труды и старания будут эффективными. Я уверен, что подписание данного соглашения его последующая реализация приведут к новому витку развития отношений профсоюзов, защиты прав трудящихся, взаимодействию организаций профсоюзов тюркских государств», - добавил Эргюн Аталай.
Важность создания организаций профсоюзов на уровне тюркских государств для благополучия и процветания трудящихся отметил также заместитель Председателя Федерации Профсоюзов Узбекистана Бахтиёр Махмадалиев.
«Создание организации профсоюзов тюркских государств позволит не только эффективнее защищать интересы трудящихся, но и представлять общие интересы профсоюзов наших стран на международном уровне», - подчеркнул Бахтиёр Махмадалиев.
Главы национальных профсоюзных центров отмечают, что создание новой структуры стало знаковым событием в жизни профсоюзного движения каждой из стран. Символизм его проведения в Шуше тесно перекликается с тенденцией укрепления профсоюзной солидарности.
Отметим, 28 июля Председатель Федерации профсоюзов Сатыбалды Даулеталин с прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику. Рабочая поездка Председателя ФПРК началась с почтения памяти героев Азербайджана в Баку.
Главы национальных профцентров Азербайджана, Казахстана, Турции, Кыргызстана и Узбекистана возложили цветы к вечному огню на Аллее Шехидов и посетили Аллею почетного захоронения в Баку, где почтили память первого президента Азербайджана Гейдара Алиева.