Сатыбалды Даулеталин: «У тюркских стран - не только общие интересы, но и вековая история»

29 июля, в культурной столице Азербайджана – городе Шуше состоялось историческое событие – Национальные профцентры четырех тюркских государств – Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана подписали Соглашение о создании новой уникальной интеграционной структуры – Организации профессиональных союзов тюркских стран.

фото предоставлено Медиацентром Федерации профсоюзов РК

Соглашение скрепили подписями Председатель Конфедерации Профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалиев, Председатель Федерации Профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин, Президент Конфедерации турецких профсоюзов «Türk-İş» Эргюн Аталай, заместитель председателя Федерации Профсоюзов Узбекистана Бахтиёр Махмадалиев.

Кыргызстан примет участие в Организации в статусе наблюдателя.

Главная цель новой структуры – консолидация действий по защите социально-трудовых, профессиональных, экономических прав и интересов работников.

Стороны - подписанты Соглашения подтвердили намерение наращивать потенциал сотрудничества и открывать новые возможности в защите прав трудящихся на достойный труд, достойную жизнь и социальную справедливость.

Приветствуя участников торжественной церемонии, Председатель Конфедерации Профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалиев отметил, что между тюркскими странами существуют тесные братские отношения, фундамент которых был заложен в начале 90 годов.

«Азербайджан, наряду с нашими тюркскими братьями, активно участвует в создании тюркского государства. Не смотря на все препятствия, мы всячески старались сохранять и развивать эти отношения. Сотрудничество с братскими странами занимает особое положение в рамках международных отношений», - подчеркнул Саттар Мехбалиев.

По его словам, создание тюркского мира и, в частности, профсоюзной организации сотрудничества, заложило надежный фундамент к сплочению тюркских государств.

Единство целей, интересов тюркских народов в своем выступлении подчеркнул Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин.

«Нас – представителей братских тюркских народов объединяют общие исторические корни, общая культура и традиции, общие цели и единые интересы. Хочу особо подчеркнуть, что у тюркских стран – не только общие интересы, но и общая вековая история. За последние тридцать лет успешно развивается сотрудничество между тюркоязычными государствами, которые продвинули этот механизм от межправительственной организации (Тюркского совета) до региональной международной организации (ОТГ)», - отметил Сатыбалды Даулеталин.

Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан поблагодарил коллег за поддержку его инициативы по объединению усилий по защите прав и интересов работников в рамках единой организации.

«С уверенностью можно сказать, что национальные профцентры наших стран стали надежным защитником трудящихся и ответственным партнером органов государственной власти и объединений работодателей. Сегодня крайне важно укреплять наше единство, выстраивать единое видение многостороннего сотрудничества профсоюзов наших стран. В этом плане особую важность приобретает создание Организации профсоюзов тюркских государств», - считает глава ФПРК.

Среди главных направлений предстоящего сотрудничества он перечислил – продвижение передовых профсоюзных практик, обмен опытом и изменение ситуации на рынке труда тюркских государств в целом.

«Наши устремления к сближению и налаживанию диалога между национальными профсоюзными центрами тюркских стран носят открытый и конструктивный характер и не направлены против интересов третьих сторон. У нас единые цели и один путь – быть вместе! Создание нашей организации – давно ожидаемое событие. Но это только начало пути и наша сегодняшняя встреча станет этапной для развития тюркской интеграции», - считает Сатыбалды Даулеталин.

Президент Конфедерации турецких профсоюзов «Türk-İş» Эргюн Аталай в свою очередь поблагодарил профлидеров братских стран за важный совместный шаг в укреплении сотрудничества и призвал коллег к плодотворной совместной работе, отметив при этом важность соблюдения и продвижения основополагающих международных стандартов.

«Если мы сможем объединить наши усилия, наши труды и старания будут эффективными. Я уверен, что подписание данного соглашения его последующая реализация приведут к новому витку развития отношений профсоюзов, защиты прав трудящихся, взаимодействию организаций профсоюзов тюркских государств», - добавил Эргюн Аталай.

Важность создания организаций профсоюзов на уровне тюркских государств для благополучия и процветания трудящихся отметил также заместитель Председателя Федерации Профсоюзов Узбекистана Бахтиёр Махмадалиев.

«Создание организации профсоюзов тюркских государств позволит не только эффективнее защищать интересы трудящихся, но и представлять общие интересы профсоюзов наших стран на международном уровне», - подчеркнул Бахтиёр Махмадалиев.

Главы национальных профсоюзных центров отмечают, что создание новой структуры стало знаковым событием в жизни профсоюзного движения каждой из стран. Символизм его проведения в Шуше тесно перекликается с тенденцией укрепления профсоюзной солидарности.

Отметим, 28 июля Председатель Федерации профсоюзов Сатыбалды Даулеталин с прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику. Рабочая поездка Председателя ФПРК началась с почтения памяти героев Азербайджана в Баку.

Главы национальных профцентров Азербайджана, Казахстана, Турции, Кыргызстана и Узбекистана возложили цветы к вечному огню на Аллее Шехидов и посетили Аллею почетного захоронения в Баку, где почтили память первого президента Азербайджана Гейдара Алиева.