Саясат Нурбек встретился с казахстанскими студентами в Великобритании

Образование
В University College London состоялась встреча министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека с казахстанскими студентами, обучающимися в ведущих высших учебных заведениях Великобритании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования

Фото: gov.kz

В рамках встречи министр выступил с лекцией на тему «Kazakhstan: the Territory of Academic Knowledge», в ходе которой представил стратегическое видение развития системы высшего образования и науки в Казахстане, обозначил приоритеты международного академического сотрудничества, а также рассказал о ключевых инициативах в сфере цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Особое внимание было уделено возможностям, открывающимся для казахстанских студентов за рубежом, перспективам развития академической мобильности, программ двойных дипломов, научных стажировок, а также вопросам вовлечения молодых специалистов в социально-экономическое развитие страны после завершения обучения.

В ходе открытой дискуссии студенты задали вопросы, касающиеся государственной образовательной политики, программ поддержки молодежи, трудоустройства выпускников и дальнейшего развития международной стипендиальной программы «Болашак». Министр подчеркнул важность постоянного диалога и обратной связи со студенческим сообществом, отметив, что казахстанские студенты, обучающиеся за рубежом, являются значимой частью интеллектуального потенциала страны.

Встреча стала очередным шагом на пути укрепления взаимодействия между государством и академическим сообществом Казахстана за рубежом.

#Образование #ВУЗ #Англия

