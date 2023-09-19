Сайгаки: массового отстрела не будет

Общество
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Илья Пащенко

Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Минсельхозом разрабатывает программу управления популяцией сайгаков.

фото из архива "КП"

Решить проблему, связанную со значительным увеличением в Казахстане численности степных антилоп, призван коральный метод, предусматривающий помещение животных в специальные загоны, и точечное изъятие из коралей самцов.

В настоящее время чис­ленность популяции сайгаков в Казахстане составляет около 2 млн особей. При этом высокая скученность степных антилоп усиливает их конкуренцию с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои, а также приводит к потраве посевов, что вызывает социальную напряженность в ряде регионов.

Так, по данным акиматов, площадь потравленных сайгаками пастбищных угодий составляет уже более 800 тыс. га, пашни – свыше 120 тыс. га. Общий ущерб сельхозугодьям казахстанские фермеры оценивают в 12 млрд тенге.

По словам заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Андрея Кима, мораторий на отстрел сайгаков, введенный в 1999 году, позволил сохранить и восстановить их численность, сократившуюся после катастрофического падежа. Однако на данный момент необходимость в его продлении отсутствует.

Разросшаяся популяция сайгаков угрожает сельскому хозяйству страны, и это, по словам Андрея Кима, вынуждает фермеров остро ставить вопрос о принятии мер по регулированию их численности.

Зарубежные эксперты, посетившие Казахстан в мае этого года, пришли к выводу, что сайгаков в стране достаточно для их устойчивого потребительского и непотребительского использования. Опираясь на эти данные, а также учитывая общественные запросы, Западно-Казах­станский аграрно-технический университет им. Жангир-хана разработал научную базу и биологическое обоснование программы управления популяцией степных антилоп.

Отличием от подобных прог­рамм прошлых лет, в которых основой регулирования выступал отстрел, станет коральный метод. Его суть заключается в сооружении специальных загонов, предназначенных для отделения группы особей – самцов.

По мнению заведующего лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константина Плахова, коральный метод позволит лучше контролировать процесс регулирования популяции животных, так как исключает их «разбросанность» по территории и браконьерство. Он отвечает высоким стандартам ветеринарии и обеспечивает санитарную безопасность.

Мясо изъятых из коралей самцов предложено отправлять на промышленную переработку для изготовления консервов.

В целом устойчивое использование сайгаков без ущерба их популяции и природе позволит, по мнению экспертов, сохранить народнохозяйственное значение этих животных и держать численность степных антилоп под контролем.

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