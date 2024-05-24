Сборная Ирана примет участие в 6 видах спорта на Всемирных играх кочевников

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев провел двусторонние переговоры с министром спорта и молодежи Исламской Республики Иран Киюмарсом Хашеми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное министерство

Фото: Минтуризма и спорта

Министерская встреча началась со слов соболезнования министра иранскому народу в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождающей его делегации при крушении вертолета.

После этого начались двусторонние переговоры по вопросам дальнейшего усиления сотрудничества между Казахстаном и Ираном в области спорта, в том числе в подготовке молодых спортсменов.

«Как нам известно, в Иране очень хорошо развиты виды борьбы, в особенности вольная и греко-римская борьба. Поэтому предлагаем также рассмотреть возможность проведения совместных тренировочных сборов. Уверен, что такой опыт окажет положительное влияние на развитие данного вида спорта. Казахстанские спортсмены смогут набраться опыта, а тренеры изучить систему тренировок иранских спортсменов. Полагаю, что спортсмены Ирана могли бы проводить свои учебно-тренировочные сборы на Республиканской базе олимпийской подготовки», - сказал Ермек Маржикпаев.

Кроме того, глава ведомства в ходе встречи пригласил коллегу из Ирана лично поучаствовать в церемонии открытия 5-ых Всемирных игр кочевников, которые пройдут в сентябре этого года в Астане. Министр отметил, что наша страна получила от Ирана подтверждение об участии в шести видах спорта: алыш, ашыртмалы аба гюреши, дәстүрлі садақ ату, жамбы ату, кураш, қазақ күресі.



В свою очередь, иранская сторона предлагает создать рабочую группу для автивизации дальнейшего сотрудничества по организации участия на 5-ых Всемирных игр кочевников в Астане.