Казахстанские школьники отличились на ЧМ по робототехнике в Хьюстоне

Сборная Казахстана по робототехнике успешно выступила на мировом чемпионате FIRST, завоевав 12 наград и подтвердив высокий уровень подготовки школьников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, соревнования прошли в George R. Brown Convention Center и объединили более 50 000 участников со всего мира. Казахстан представила рекордная делегация из 225 школьников.

По итогам четырех соревновательных дней казахстанские команды показали высокие результаты во всех категориях.

В младшей категории FIRST LEGO League Explore команда Alem Innovators из Алматы стала победителем в номинации Core Values Award, команда DeepSeekers из Haileybury Astana получила награду Team Model Award.

В категории FIRST LEGO League Challenge команда Tolebi Daryn из Туркестанской области вошла в топ-5 мира и стала финалистом Champions Award. Команда Fiztex из Алматы победила в номинации Core Values Gracious Professionalism Award. Команда Tidal Tumble из Интеллектуальной школы Уральска показала один из лучших результатов в робот игре, набрав 535 из 545 баллов.

В категории FIRST Tech Challenge команда JelToqSun из Караганды завоевала золото в номинации Sustainability Award. Команды Overtime из Интеллектуальной школы Шымкента, Fizmat Robotics из Республиканской физико математической школы Астаны и KAP из Polytech Алматы получили золото в номинации Reach Award. Команды TGJ из Polytech Алматы, Panheya из Интеллектуальной школы Алматы Медеу и SANA из БИЛ Алматы стали призерами в этой же номинации. Команда XCeption из Интеллектуальной школы Астаны завоевала бронзу в номинации Think Award.

Команды Celestial из БИЛ Щучинска и Panheya впервые для Казахстана вошли в топ-8 и стали капитанами альянсов в плей офф. Команда Nomadic Dragons из Haileybury Astana вышла в четвертьфинала и стала единственной казахстанской командой, вошедшей в топ-4 альянсов своего дивизиона.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря системной подготовке и поддержке Минпросвещения РК, USTEM Foundation и республиканского научно-практического центра «Дарын». С 2020 года Казахстан последовательно укрепляет свои позиции в международном движении FIRST.