Сборник материалов об устойчивом развитии подготовили в экспертном клубе при Сенате

Презентация сборника аналитических материалов «Qazaqstan: на пути к модели устойчивого развития» состоялась сегодня в Астане. Авторами публикаций по ключевым направлениям социально-экономического развития страны выступили участники проекта «Школа аналитики» совместно с членами Клуба молодых экспертов при Сенате.

Фото: Н.Байбулин

Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, после прошедших в прошлом году выборов президента страны была осуществлена комплексная перезагрузка политической системы. Начат процесс перехода к более демократичной и устойчивой модели государственного устройства. В этом контексте качественная аналитика является важным условием для поддержания динамичного развития страны.

«Для повышения эффективности системы государственного управления требуется усиление аналитической составляющей в деятельности государственных органов. Президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет большое внимание этому вопросу. Во время второго заседания Национального Курултая глава государства отметил, что эффективность госуправления во многом зависит от качества аналитического обеспечения», - сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

Он также подчеркнул, что государство сегодня нуждается в комплексных исследованиях и рекомендациях для решения социально-значимых проблем. В первую очередь, как отметил спикер палаты, качественная аналитика необходима для обеспечения обоснованности принимаемых решений, выбора наиболее эффективного пути тех или иных сфер.

Кроме того, председатель палаты отметил высокий уровень взаимодействия Сената с экспертным сообществом в рамках законодательной деятельности. Участники Клуба входят в рабочие группы Комитетов палаты, участвуют в парламентских слушаниях, работе парламентской комиссии по мониторингу национальных целей и задач в области устойчивого развития и так далее.

Отметим, с 2020 года Сенат проводит активную работу по взаимодействию с молодыми экспертами. Ежеквартально в рамках Клуба молодых экспертов проходят обсуждения актуальных вопросов и выработка комплексных рекомендаций совместно с профильными госорганами и участниками проекта «Школа аналитики». К работе двух площадок привлечено в общей сложности 150 молодых специалистов. Все они представляют различные отрасли экономики и сферы общественно-политической жизни страны.