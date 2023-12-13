Сборник материалов по устойчивому развитию Казахстана опубликован в онлайн-формате

Издание подготовлено членами Клуба молодых экспертов при Сенате совместно с участниками проекта «Школа аналитики», передает Kazpravda.kz

Сборник аналитических докладов «Qazaqstan: на пути к модели устойчивого развития. Взгляд молодых экспертов» опубликован в электронном варианте в свободном доступе и доступен широкому кругу читателей.

Материалы издания являются первой совместной попыткой экспертов внести свой вклад в осмысление эффективных путей и механизмов реализации комплексных реформ президента страны.

Напомним, что презентация сборника состоялась 21 ноября 2023 года с участием председателя Сената Маулена Ашимбаева.

«Для повышения эффективности системы государственного управления требуется усиление аналитической составляющей в деятельности государственных органов. Президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет большое внимание этому вопросу. Во время второго заседания Национального Курултая глава государства отметил, что эффективность госуправления во многом зависит от качества аналитического обеспечения», - отметил спикер Сената в ходе презентации.

Издание содержит материалы по шести направлениям социально-экономического развития Казахстана, затрагивающих различные аспекты инфляционной, региональной экономической политики Казахстана, сферы транзитно-транспортного потенциала, роли бизнеса в решении проблем образования, вопросы реализации молодежной политики, а также развития инклюзии и трудоустройства людей с инвалидностью.

В сборнике представлен анализ текущей ситуации, рекомендации и инструментарии, которые могут быть полезны в работе лиц, принимающих решения, исследователей и всех, кому интересны современные тенденции социально-экономического развития Казахстана.

Скачать и ознакомиться с работами авторов издания можно по этой ссылке.