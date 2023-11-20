"Сделано в Казахстане с немецким качеством" – Астана предложила Берлину формулу сотрудничества

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в рамках рабочего визита в Берлин обсудил за круглым столом с группой немецких компаний актуальные тенденции делового сотрудничества двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Он проинформировал о планах казахстанского правительства по повышению инвестиционной привлекательности республики и доступных мерах государственной поддержки.

Участники круглого стола озвучили ряд конкретных предложений по дальнейшему расширению кооперации с Казахстаном. В приоритете — машиностроение, горнодобывающая промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство, медицина, финансы и другие.

В мероприятии также приняли участие члены рабочей группы по финансированию совместных проектов и хеджированию рисков, созданной в июне т. г.

«Нам интересно сотрудничество в контексте создания производств, выпускающих продукцию по формуле "Сделано в Казахстане с немецким качеством", — подчеркнул Скляр.

По его словам, изменения в геополитической ситуации и улучшение делового климата сегодня открывают новые горизонты для взаимовыгодного экономического сотрудничества Казахстана и Германии.

Кроме того, Скляр провел переговоры с ведущими деловыми объединениями Германии, а также двусторонние встречи с несколькими крупными немецкими компаниями.

С членом правления Федерального союза германской промышленности (BDI) В. Нидермарком были обсуждены возможности привлечения участников союза к модернизации и наращиванию индустриального потенциала Казахстана. Это основная экономическая ассоциация Германии, включающая 40 отраслевых объединений и более 100 тыс. компаний, в которых занято около 8 млн сотрудников.

На переговорах с Исполнительным директором Восточного комитета Германской экономики (ВКГЭ) М. Хармсом были затронуты вопросы совершенствования деятельности таких совместных институциональных диалоговых платформ, как Казахстанско-Германский деловой совет (КГДС), Межправительственная казахстанско-германская рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству (МРГ), Рабочая группа по финансированию совместных проектов и хеджированию рисков, Берлинский Евразийский клуб. ВКГЭ участвует в формировании политики федерального правительства в отношении 29 стран Восточной Европы и Азии, а также выступает основным партнером в организации большинства.

В рамках двусторонних встреч с представителями компаний были рассмотрены предложения о возможностях сотрудничества для реализации инвестиционных проектов в Казахстане. В частности, в таких отраслях, как металлургия, обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, химическая индустрия, производство строительных материалов и др.

Прошли переговоры с руководством таких компаний, как LANXESS AG, Rain Carbon, HMS Bergbau AG, Diehl Stiftung, G.Zwiehoff GmbH и др.

В ходе визита члены делегации из числа профильных министерств и национальных компаний провели отдельные встречи по своим направлениям деятельности.