Сделки купли-продажи недвижимости в Казахстане можно будет заключать онлайн

Необходимости обращаться в ЦОН и к нотариусу теперь не будет. Подписывать договор купли-продажи можно с помощью ЭЦП.

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В Казахстане можно будет заключать онлайн сделки купли-продажи недвижимости. Об этом сообщили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Госкорпорация совместно с цифровыми партнерами представила блокчейн-продукт на Форуме "Digital Almaty - 2023". Теперь казахстанцы смогут приобретать имущество на платформе в онлайн-режиме. Необходимости обращаться в ЦОН и к нотариусу не будет. Благодаря технологии blockchain обеспечена безопасная инфраструктура для всех участников процесса. Проект в первую очередь позволит экономить время для заключения сделки, процесс займет не более 8 часов, а регистрация – 10 минут. Кроме того, это будет значительно дешевле, чем у нотариусов", – говорится в сообщении Госкорпорации.

Также у граждан появится возможность подачи документов на государственную регистрацию прав, независимо от местонахождения объекта недвижимости. Вся информация участников сделки и самого приобретаемого объекта проверяются службами Государственной базы данных "Регистр недвижимости". Подписывать договор купли-продажи можно с помощью электронной цифровой подписи, что обеспечивает прозрачность и безопасность сделки.

"Платформу для оформления сделок купли-продажи между физическими лицами мы разработали совместно с Freedom Bank. Она будет доступна для клиентов в ближайший месяц. К системе будет подключена строительная компания "BI Group". Для безопасности процесса мы использовали биометрию, которая позволяет регистрирующим органам проверять добровольность волеизъявления сторон в онлайн-режиме, не прибегая к услугам нотариусов. После подписания права нового собственника регистрируются в ГБД РН", – рассказал председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

"В 2021 году Freedom Bank оцифровал процесс получения ипотеки на 90%. На оставшиеся проценты приходился последний этап заключения сделки — это подписание договора у нотариуса. Благодаря интеграции с государственными сервисами и тесному сотрудничеству с Госкорпорацией, нам совместно удалось создать блокчейн-платформу, позволившую добиться 100% онлайн-оформления. С помощью данной платформы физические лица, независимо от того, каким способом они приобретают недвижимость — ипотека, обычная покупка-продажа за наличный/безналичный расчет, после прохождения биометрии и

видеоидентификации смогут совершать сделки в электронном формате абсолютно прозрачно и безопасно", - прокомментировал ноу-хау советник председателя совета директоров Freedom Bank Айдос Жумагулов.

Отмечается, что если раньше разработка была доступна только в формате B2C, то теперь нацелена на C2C, то есть, прямые продажи между физическими лицами, без посредников.

Новую платформу сегодня продемонстрировали на Форуме "Digital Almaty - 2023". Это ежегодное мероприятие, которое посещают политические лидеры, CEO крупных IT компаний, международные эксперты в сфере цифровых технологий.