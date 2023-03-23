Седьмой день чемпионата мира по боксу стал историческим

Спорт
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Сразу шесть казахстанских спортсменок вышли в полуфинал женского ЧМ-2023 по боксу,  передает Кazpravda.kz. 

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Казахстанская команда, пройдя в полуфинал, гарантировала себе уже 6 наград, сообщает пресс-служба Дирекции развития спорта. 

Первой это сделала спортсменка в легком весе Алуа Балкибекова. Ее соперницей была Эриван Барут из Турции. Бой завершился победой казахстанки со счетом 5:0. 

Затем свое мастерство показала Карина Ибрагимова (57 кг). За выход в полуфинал ей противостояла Омайлин Алгала из Венесуэлы. Два предыдущих поединка Карина завершила досрочно. В третьем Ибрагимова в своем стиле выиграла соперницу и теперь готовится к битве за финал.

Закрывала дневную сессию тяжеловес Фариза Шолтай. Ее оппонентка – единственная оставшаяся на ЧМ из сборной Кении Адиамбо Элизабет Андиего - не смогла противостоять ударной мощи казахстанки и распрощалась с Нью-Дели. 

Четвертьфинальный поединок Надежды Рябец (66 кг) против Ивануся Гомес Морейра  из Кабо-Верде изначально не вызывал опасений из-за разницы в классе между спортсменками. Так оно и вышло – Рябец без особых проблем прошла в полуфинал.  

Бронзовому призеру прошлого чемпионата мира Валентине Хальзовой (75 кг) в сложном бою с пятикратным призером ЧМ Элиф Гюнер (Турция) удалось переломить сопротивление и обеспечить себе путевку в полуфинал.   

В супертяжелом весе Казахстан представляет Ляззат Кунгейбаева. В битве с хозяйкой ринга Нупур Нупур Кунгейбаева одержала волевую победу. Этот ЧМ для нашей спортсменки – дебют.

В шаге от медали в этот день остались Жайна Шекербекова (54 кг), Римма Волосенко (60 кг) и Мадина Нуршаева (70 кг). 

Напомним, столица Индии принимает женский чемпионат мира уже в третий раз.

Чемпионки получат от Международной ассоциации бокса по 100 тысяч, серебряные медалисты - 50 тысяч, бронзовые - 25 тысяч долларов США. Национальная женская сборная Казахстана была представлена полным составом. Чемпионат мира завершится 26 марта.  

#Спорт #ЧМ-2023 по боксу

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