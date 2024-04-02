Сегодня РАС является одной из актуальных проблем во всем мире, в том числе и в Казахстане
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Асель Шаяхмет
Этот день появился в нашем календаре в декабре 2007 года, чтобы обеспечить права человека и основные свободы для людей с РАС (расстройство аутистического спектра), чтобы донести до широкой общественности их жизненный опыт. В середине ХХ века РАС было очень редким диагнозом. Код этого заболевания впервые включен в Международную классификацию болезней в 1999 году. РАС относится к разделу «Общие расстройства психологического развития» и включает в себя детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Ретта, гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями, синдром Аспергера.