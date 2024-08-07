Восемь человек погибло в результате ДТП в Актюбинской области

Среди них было 5 детей

Скриншот видео ДП Актюбинской области

Утром 7 августа на автодороге международного значения «Самара-Шымкент» произошло ДТП с участием грузовика МАN и Toyota Ipsum, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП области

В результате аварии водитель автомашины Toyota Ipsum и его 5 пассажиров скончались на месте ДТП, в том числе трое детей.

«По предварительным данным дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. При этом, о проведении данного мероприятия, государственным органам (отдел образования, управление образования и полиции) не сообщалось», – рассказли в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование выясняются причины ДТП.

Позже тела еще двух детей извлекли с салона автомобиля Toyota.