Восемь человек погибло в результате ДТП в Актюбинской области

Среди них было 5 детей
Утром 7 августа на автодороге международного значения «Самара-Шымкент» произошло ДТП с участием грузовика МАN и Toyota Ipsum, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП области
В результате аварии водитель автомашины Toyota Ipsum и его 5 пассажиров скончались на месте ДТП, в том числе трое детей.
«По предварительным данным дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. При этом, о проведении данного мероприятия, государственным органам (отдел образования, управление образования и полиции) не сообщалось», – рассказли в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование выясняются причины ДТП.
Позже тела еще двух детей извлекли с салона автомобиля Toyota.
Напомним, в марте в этом регионе произошла крупная авария, в результате которой погибло 8 человек, среди которых 4 детей.