Смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе в Актюбинской области
138
В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Самара - Шымкент погибло три человека, передает корреспондент Kazpravda.kz
По информации ДП области Абай, 9 мая на автодороге вблизи поселка Иргиз столкнулся ВАЗ со встречным грузовым авто МАН.
«В результате ДТП водитель «легковушки» и двое его пассажиров скончались. По факту ДТП проводится досудебное расследование», – сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в центре Семея пострадало 7 человек.