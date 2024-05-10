Смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе в Актюбинской области

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Самара - Шымкент погибло три человека, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДП Актюбинской области

По информации ДП области Абай, 9 мая на автодороге вблизи поселка Иргиз столкнулся ВАЗ со встречным грузовым авто МАН.

«В результате ДТП водитель «легковушки» и двое его пассажиров скончались. По факту ДТП проводится досудебное расследование», – сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в центре Семея пострадало 7 человек.