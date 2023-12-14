Семейчанка решила отстоять свои права, вернув продавцу некачественные сапоги
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Флора Левина
Жительница Семея Татьяна В. в одном из магазинов города приобрела угги для прогулок с домашним питомцем, а дочь присмотрела симпатичные сапожки. Рассчитавшись, ушли довольные домой. На следующий день дочь надела обновку в школу, а после уроков пришла расстроенная – не прошло и часа, как на сапожке лопнул шов. Пришлось идти в магазин и просить продавца, чтобы заменили вещь или вернули деньги – 13 500 тенге. На что продавец оставила просьбу Татьяны без внимания. Через знакомых Татьяна нашла номер телефона владелицы магазина, но та не пожелала слушать претензии покупательницы.