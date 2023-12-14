Семейчанка решила отстоять свои права, вернув продавцу некачественные сапоги

Общество
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Флора Левина

Жительница Семея Татьяна В. в одном из магазинов города приобрела угги для прогулок с домашним питомцем, а дочь присмотрела симпатичные сапожки. Рассчитавшись, ушли довольные домой. На следующий день дочь надела обновку в школу, а после уроков пришла расстроенная – не прошло и часа, как на сапожке лопнул шов. Пришлось идти в магазин и просить продавца, чтобы заменили вещь или вернули деньги – 13 500 тенге. На что продавец оставила просьбу Татьяны без внимания. Через знакомых Татьяна нашла номер телефона владелицы магазина, но та не пожелала слушать претензии покупательницы.

фото из архива "КП"

Тогда Татьяна решила обратиться в департамент по защите прав потребителей по области Абай, где ей посоветовали вначале отправить претензию в адрес магазина.

– Покупатель имеет право вернуть товар в течение 14 дней, если он им не пользовался. А если покупка не прослужила и месяца, то в течение 30 дней. Согласно статье 15 Закона «О защите прав потребителей», человек, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара; замены на товар аналогичной марки, модели, артикула; замены на такой же товар другой марки, модели, артикула с соответствующим перерасчетом покупной цены; расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы, – разъяснил руководитель департамента Асхат Сагидолдин. – Если же никакой реакции на письмо не будет, то тогда потребитель обратится к нам и мы на основании его заявления подадим иск в суд.

Также он рассказал, что продавец вправе сделать экспертизу товара за свой счет, но если будет доказано, что шов на сапоге разошелся по вине покупателя, то уже потребитель должен оплатить расходы на экспертизу.

Татьяна так и сделала: отправила письмо, теперь ждет ответ от владелицы торговой точки.

– Меня не захотели слушать, со мной вообще не хотят разговаривать в магазине. Поэтому я вынуждена пойти на такие меры. Дело не в 13 500 тенге, а в отношении. Когда мы выбирали, продавцы вокруг нас вились, а сейчас бегут от меня, – сетует Татьяна.

Но это еще не вся история. При покупке в магазине ей не выдали чек. В департаменте посоветовали обратиться в налоговые органы.

В управлении государственных доходов Семея пояснили, что невыдача чека приводит к административной ответственности в виде штрафа от 15 до 30 месячных расчетных показателей. При этом размер штрафа зависит от количества нарушений. В случае если предприниматель нарушил порядок применения контрольно-кассовой машины в первый раз, ему полагается выплатить штраф в размере 15 МРП. Если ситуация повторилась, то сумма штрафа увеличивается вдвое.

#Семей #продажа #потребитель #возврат #обувь #защита прав

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