Сенатор Ахылбек Куришбаев ознакомился с социальной инфраструктурой области Жетысу

Депутат Сената Ахылбек Куришбаев в ходе рабочей поездки посетил область Жетысу.

Сенатор ознакомился с деятельностью комплекса и результатами применения современных цифровых технологий в ТОО «Кызылшокы» в поселке Жоламан, занимающимся растениеводством и животноводством. Производимая агрокультура товарищества это: зерновые кукурузы, яровой ячмень и сахарная свекла орошаются по новой современной водосберегающей технологии. Предприятие планирует с 305 га орошаемой земли произвести 10 500 тонн сахарной свеклы.

Вместе с тем, Ахылбек Куришбаев посетил предприятие по производству цемента ТОО «Аласем». Завод введен в эксплуатацию в 2020 году казахстанско-сингапурской компанией Alacem и имеет мощность 1,2 млн тонн цемента в год.

Кроме того, парламентарий ознакомился с социальной инфраструктурой населенных пунктов Сары-Озек и Шокан и планами обеспечения населения природным газом, а также посетил сельскохозяйственный производственный кооператив «Шокан и К», где встретился с местными фермерами и обсудил подготовку к уборочным работам.