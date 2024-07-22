В республиканскую газету «Казахстанская правда» требуются журналисты

Соответствующие вакансии актуальны по состоянию на 22 июля 2024 года

​​​​​​1. Требуется старший корреспондент отдела Политики газеты «Казахстанская правда»

Требования: Специалист, имеющий высшее профессиональное образование, имеющий опыт работы в сфере журналистики не менее 3 лет.

Основные обязанности:

1. Знание основ авторского права, законов Республики Казахстан по вопросам СМИ;

2. Умение разбираться в особенностях актуальных вопросов тематики отдела.

3. Владение навыками ведения переговоров, знание этики делового общения;

4. Умение обработки информации с использованием современных технических средств коммуникации и связи, компьютера.

2. Требуется корреспондент отдела Общества газеты «Казахстанская правда»

Требования: Специалист, имеющий высшее профессиональное образование, имеющий опыт работы в сфере журналистики.

Основные обязанности:

1. Знание основ авторского права, законов Республики Казахстан по вопросам СМИ;

2. Умение разбираться в особенностях актуальных вопросов тематики отдела;

3. Владение навыками ведения переговоров, знание этики делового общения;

4. Умение обработки информации с использованием современных технических средств коммуникации и связи, компьютера.

3. Требуется собственный корреспондент по городу Шымкент газеты «Казахстанская правда»

Требования: Специалист, имеющий высшее профессиональное образование, имеющий опыт работы в сфере журналистики не менее 3 лет.

Основные обязанности:

1. Знание основ авторского права, законов Республики Казахстан по вопросам СМИ;

2. Умение разбираться в особенностях актуальных вопросов развития экономической и культурной жизни региона;

3. Владение навыками ведения переговоров, знание этики делового общения;

4. Умение обработки информации с использованием современных технических средств коммуникации и связи, компьютера.