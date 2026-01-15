Сенатор выразила тревогу в связи с закрытием печатных изданий и ликвидацией редакций

Сенат
172
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Она привела официальные данные, согласно которым, в 2025 году в РК прекратили выход в печатном формате 286 газет и 689 журналов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Сената, в прошлом опытный журналист Бибигуль Жексенбай, обеспокоена закрытием в стране ряда печатных изданий и ликвидацией редакций. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz

Она напомнила слова Главы государства в интервью газете Turkistan о том, что традиционная пресса сегодня стоит на пороге нового этапа развития, подчеркнув, что краткие форматы информации наносят вред способности человека к осмысленному восприятию.

«В этой связи роль газет и журналов, особенно традиционных печатных изданий, возрастает. Президент подчеркнул, что общество должно ценить содержательную и глубинную информацию. Данная позиция Главы государства подчеркивает актуальность сохранения традиционной прессы, в том числе районных и местных газет, как важнейших институтов национальной культуры мышления, исторической памяти и правовой преемственности», - считает сенатор.

По ее мнению, международный опыт свидетельствует о том, что сохранение и цифровизация районной и местной прессы во многих странах рассматриваются как стратегическое направление национального значения.

«Ситуация в Казахстане в данном направлении вызывает серьезную обеспокоенность. Согласно официальным данным, в 2025 году в стране прекратили выход в печатном формате 286 газет и 689 журналов. В первую очередь это затронуло районные и местные издания. Между тем именно они являются для многих регионов безальтернативным источником исторической, правовой и социальной информации», - сказала депутат.

Она подчеркнула, что закрытие печатных версий и ликвидация редакций привели к формированию ряда системных проблем.

«Во-первых, при закрытии или приватизации редакций архивы газет не ставятся на государственный учет и остаются без надлежащих актов приема-передачи. В результате исторические материалы, собиравшиеся десятилетиями, полностью или частично утрачиваются. Во-вторых, в стране отсутствует единый национальный цифровой фонд архивов районной прессы. Архивные материалы хранятся разрозненно — в областных архивах, редакциях, а также у частных лиц, при этом условия хранения и доступ к ним существенно различаются. В-третьих, возрастают правовые риски. В течение многих лет значительное количество нормативных и правовых решений местных исполнительных и представительных органов публиковалось исключительно в районных газетах. Утрата этих архивов может негативно сказаться на защите прав граждан, рассмотрении судебных и имущественных споров, а также подтверждении законности государственных решений», - констатировала Бибигуль Жексенбай.

В связи с этим депутат просит провести полную инвентаризацию архивов районных и городских газет во всех областях с представлением официального отчета о количестве архивов, состоянии их сохранности и объеме материалов в цифровом формате, утвердить единый национальный стандарт хранения, цифровизации и передачи архивов районной прессы в государственные архивы.

Также по ее мнению, важно запустить пилотный проект по созданию Единого цифрового архива районной прессы Республики Казахстан по образцу проектов США и Великобритании и определить источники финансирования в виде отдельной бюджетной программы либо целевых трансфертов для создания единой электронной поисковой системы.

