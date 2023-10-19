Сенаторы ратифицировали Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании

Под председательством спикера Сената РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, в ходе которого депутаты ратифицировали Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании и озвучили свои депутатские запросы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК

Фото: Н.Байбулин

В ходе заседания депутатами был рассмотрен Закон «О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании». Деятельность международной финансовой организации – Евразийской перестраховочной компании направлена на расширение торгово-экономических связей стран-членов Евразийского экономического союза, а также увеличение объемов инвестиций путем перестрахования рисков предприятий-экспортеров.

«Соглашением определяются статус, функции, порядок проведения аудита и ревизии деятельности указанной компании. Надеемся, что закон окажет положительное влияние на товарооборот между странами ЕАЭС», – сказал Маулен Ашимбаев, комментируя одобренный закон.

Так, в соответствии с Уставом Компании регламентируются следующие функции – содействие в проведении оценки рисков, минимизации рисков и урегулировании убытков, проведение маркетинговых исследований, консультационной, исследовательской и просветительской деятельности в сфере перестрахования и другие.

По условиям Соглашения капитал будет сформирован за счет взносов стран-участников объединения.

Кроме того, сенаторы озвучили и свои депутатские запросы.

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