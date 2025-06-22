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Сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции области Жетысу совместно с полицейскими Коксуского района задержали подозреваемых в серии краж скота, сообщает Polisia.kz.

По данным правоохранителей, с пастбища в Муканшинском сельском округе неизвестные похитили 9 голов крупного рогатого скота. Ущерб составил около 2,5 миллиона тенге. Спустя несколько дней злоумышленники угнали еще 14 голов скота с окраины сельского округа поселка Алгабас. Потери превысили 7 миллионов тенге.

В ходе оперативных мероприятий в Талдыкоргане, Коксуском районе и Алматинской области задержаны двое жителей Коксуского района — 51 и 37 лет. Они заключены под стражу. Также полицейские остановили грузовик MAN, за рулем которого находился житель Алматинской области. Мужчину подозревают в скупке краденого.

В автомобиле обнаружены и изъяты 14 голов скота, принадлежащие потерпевшим. По фактам краж возбуждено уголовное дело.

За скотокрадство предусмотрено наказание — от трех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Полицейские продолжают проверку задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.

