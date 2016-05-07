​Сертификат в подарок

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Фронтовиков, которые проживают в областном центре, пригласили на встречу с главой региона заранее. В назначенный день социальные работники доставили почетных гостей в акимат, где убеленных сединами ветеранов тепло встретили и удобно рассадили в специально подготовленном для такого торжественного случая просторном зале.

Национальной гордостью страны назвал аким ВКО Даниал Ахметов виновников торжества в своем приветственном слове. Он подошел к каж­дому из них и персонально вручил сертификат на полмиллиона тенге.

– С огромным удовольствием выполняю поручение нашего Президента, вручая эти денежные сертификаты вам, дорогие ветераны, – подчерк­нул глава региона. – Лидер нации не устает повторять, что благодаря героическому подвигу поколения отцов-победителей мы построили наше государство.

Участница боев за оборону и прорыв блокады Ленинграда 94-летняя Анастасия Светочева в этот день получила из рук акима области не только сертификат, но и ключи от квартиры в Усть-Каменогорске. Ветеранов, состояние здоровья которых не позволило им в этот день стать участниками торжественного мероприятия, Даниал Ахметов поздравил на дому.

В их числе оказался и Абильмажин Байжуминов, участвовавший в боях за освобождение Беларуси, Литвы.

– Не помню, сколько дней провел без сознания, очнулся в госпитале, – рассказал фронтовик акиму о тяжелейшем ранении под Каунасом. – На соседней койке лежал солдат, который и сообщил мне, что война закончилась.

Здоровье стало подводить участника Великой Отечественной войны Курмата Рахимова в последние два года. С волнением он встретил визит Даниала Ахметова и с благодарностью воспринял сообщение о том, что аким области пришел поздравить его от имени Главы государства. Курмат Рахимович с гордостью поделился, что бережно хранит именной подарок Елбасы, который он получил год назад в честь 70-летия Победы.

Кавалер орденов Великой Отечественной войны и Трудового Красного Знамени Павел Александ­рович Ященко вместе с супругой Екатериной Егоровной тоже горячо поблагодарили главу региона за персональное поздравление и подарок. Нынешним летом ветерану, инвалиду войны исполнится 94 года.

Единовременные выплаты из областного бюджета в размере полмиллиона тенге по случаю 71-й годовщины Великой Победы получили в общей сложности 438 восточноказахстанцев – ветеранов Великой Отечественной войны. Отмечу, что и в прошлом году аналогичные суммы были вручены каждому фронтовику. Не остались в стороне городской и районные бюджеты, из которых в эти дни также производятся денежные перечисления на счета фронтовиков, победивших фашизм.

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