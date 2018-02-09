Шаг к патенту, или Как стать изобретателем
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Елена Левкович
Наверняка многие из нас в детстве представляли себя великими учеными-изобретателями. Кропотливая работа часами, баночки-скляночки, опасные опыты и, как результат – мировое признание и чудо-изобретение, призванное если и не спасти мир, то во всяком случае сделать его чуточку лучше (ну, или хуже, тут уже в зависимости от наклонностей натуры). И детские мечты никоим образом не омрачались мыслями о том, как это изобретение презентовать и что для этого нужно. А нужен в первую очередь патент.