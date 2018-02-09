​Шаг к патенту, или Как стать изобретателем

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Елена Левкович

Наверняка многие из нас в детст­ве представляли себя великими учеными-изобретателями. Кропотливая работа часами, баночки-скляночки, опасные опыты и, как результат – мировое признание и чудо-изобретение, призванное если и не спасти мир, то во всяком случае сделать его чуточку лучше (ну, или хуже, тут уже в зависимос­ти от наклоннос­тей натуры). И детские мечты никоим образом не омрачались мыслями о том, как это изобретение презентовать и что для этого нужно. А нужен в первую очередь патент.

Тот, кто все-таки воплотил мечту в реальность, ясное дело, уже знаком со всеми нюансами получения подобного документа. А вот для тех, кто пока только планирует его получить (или для начала собраться с мыслями и что-то изобрести), будет весьма кстати познакомиться с особенностями этого процесса.

Ну, во-первых, что такое патент? Это защита интеллектуаль­ной собственности, охраняющей плоды умственных усилий в течение 20 лет (в последующем срок можно продлить еще на несколько лет), на определенные объекты, требующие получения разрешения для использования компетентных органов. В нашей стране получить патент возможно посредством обращения в Национальный институт интеллектуальной собственности (НИИС) Министерства юстиции РК. Заведение серьезное, ведь на его сотрудниках лежит важная функция: отличить зерна от плевел и дать состояться чему-то действительно нужному. Или не дать, если идея не представляет из себя никакой практической ценности.

Кстати, запатентовать можно не только какое-то конкретное изобретение, но и полезные модели, селекционные достижения, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и, конечно, товарные знаки. В эти категории входят, если конкретнее, устройства, способы, вещества, лекарственные препараты, применение известных средств каким-то новым способом.

И нужно, и важно, и уникально

Но просто так прийти в НИИС, рассказать о своих достижениях и попросить выдать патент нельзя. Для начала надо пройти несколько этапов.

Первый шаг – подача заявки в соответствии с требованиями патентного закона, который регулирует все правовые вопросы. В заявке указываются заявитель и сам автор изобретения (если это разные люди). Забегая вперед, скажем, что именно заявитель при получении охранного докумен­та в результате положительного решения о выдаче патента переходит в статус патенто­обладателя. Кстати, количество как заявителей, так и людей, претендующих на авторство, не ограничено: заявка на выдачу патента может быть подана хоть сотней человек.

К заявлению прикладывается своего рода рабочее портфолио «кандидата» и подробнейшее описание изобретения: к какой научной области оно относится, какого уровня техники, как устроено в принципе, формула изобретения, определяющий объем прав. И тут главная задача – соответствовать условиям патентоспособности.

То есть если предоставляемое на экспертизу что-нибудь еще никогда и нигде не упоминалось (а так ли это, сотрудники НИИС выяснят быстро, имея доступ к соответствующей информации со всего мира), то у заявителя есть все шансы получить патент на объект рассмотрения. Правда, тут важно, чтобы и остальные факторы не подкачали, ведь решение о присвоении исключительных прав выносится, исходя еще и из определенного изобретательского уровня и промышленной применимости. И даже если идея необыкновенно свежа и никто прежде не додумывался до ее воплощения именно в таком виде, но от нее нет никакого технического эффекта, то, увы и ах, патента не видать. Поэтому, подавая заявку, ученые-рационализаторы должны просто из кожи вон лезть, чтобы доказать отличимость, нужность, уникальность и незаменимость своего изобретения. Причем в представленных доказательствах не просто лить воду, оперируя лишь теоретическими фактами, а наглядно показать, что изобретение имеет право на жизнь.

Ну, например, решил амби­циоз­ный выпускник колледжа запатентовать свое изобретение – ветровую установку с 10 лопас­тями. Приходит в национальный институт, так, мол, и так, моя установка – прорыв в области альтернативных источников энергии. Как мы уже поняли, в НИИС на слово никому не верят и просят предоставить доказательства уникальности продукта, то есть подробно расписанные опыты применения, чертежи самого устройства. И выясняется, что да, ветряк с 10 лопастями – действительно продукт новый, доселе неведомый нигде в мире. Но вот незадача: из 10 лопастей задействованы в выработке альтернативной энергии лишь 3, как это принято во всем мире, а остальные 7 – так, для соз­дания эффектного образа, да и крепятся еле как, ставя под сомнение надежность конструкции. Хотя четырехлопастной ветряк тоже существует и благополучно запатентован в Казахстане.

– В нашем институте экспертизу на патентоспособность проводят узкие специалисты, каждый из которых хорошо разбирается в своей области. Поэтому вероят­ность того, что патент будет выдан на устройство сомнительного научного потенциала, крайне мала, – уверяет начальник департамента изобретений, полезных моделей и селекционных достижений Алтынай Батырбекова. – Если речь идет о несоответствии изобретательскому уровню, очевидны противоречия каким-либо закономерностям или изобретение, несмотря на чертежи и «успешно проведенные испытания», технически неосуществимо, то тогда какой смысл давать ему зеленый свет?

Ну просто «космические» идеи

Столь щепетильный подход к отбору жизнеспособных образцов отнюдь не из вредности сот­рудников института, все это делается исключительно в интересах разработчика. Ведь то, с чем приходят за патентом, – результат интеллектуальной деятельности (РИД), собственность автора. И любая собственность должна быть зарегистрирована, чтобы иметь полное законное право ею распоряжаться. Так и с изобретениями: получив одобрение в своей «профпригодности», они будут зарегистрированы в соответствующем государственном реестре изобретений посредст­вом охранного докумен­та, а заявители получат патент, дарующий исключительное право собственности.

Теперь запатентованные образцы или нематериальные вещи находятся под защитой от копирования, распространения и незаконной продажи. При этом патентообладатель может распоряжаться своим исключительным правом по своему усмотрению. Например, передать его по лицензии на использование, то есть кто-то будет производить и реализовывать ваш продукт, а вы – иметь с этого материальную выгоду. Без ведома патентообладателя, повторимся, любое использование или копирование объекта в коммерческих целях запрещено, это прямое нарушение исключительных прав. При этом важно не спутать понятия исключительных и авторских прав – последние относятся лишь к творчеству.

По словам Алтынай Батырбековой, в год только в возглавляе­мый ею департамент поступает около полутора тысяч заявок. Большая часть из них получает одобрение.

А порой сотрудникам института приходится сталкиваться с поистине уникальными «предложениями»: кто-то пытался запатентовать гипотезы, противоречащие физическим законам или морали, а кто-то пытался совершить настоящий «космический» рывок. Ну что же, похвально, что наши соотечественники способны нестандартно мыслить.

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