Школьник из Астаны стал лучшим на чемпионате по дрон-футболу в США

На международном чемпионате FIDA USA Drone Soccer Championship, прошедшем в Соединённых Штатах Америки, учащиеся из Астаны показали высокий результат, заняв призовые места, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Команда столичной школы-лицея №8, представлявшая Казахстан на мировом турнире, достойно защитила честь страны и заняла призовые места.

Так, в личном зачёте участник команды Арсен Амантай занял 1-е место и был удостоен звания «Супер пилот». В ходе соревнований он продемонстрировал высокое мастерство, способность быстро принимать решения и отличное владение техникой.

В общем командном зачёте столичные школьники заняли 2-е место, отметили в столичной администрации.