Школьник из Мангистау стал сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона

Образование
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Завершилась Азиатско-Тихоокеанская лингвистическая олимпиада APLO-2025.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам состязания ученик специализированного IT-лицея Мангистауской области Рамазан Бутантаев стал абсолютным победителем олимпиады. Он опередил сильнейших участников региона, завоевав золотую медаль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения

Азиатско-Тихоокеанская лингвистическая олимпиада APLO-2025 — престижное интеллектуальное соревнование, объединившее около 500 талантливых школьников из таких стран, как  Китай, Австралия, Япония, Малайзия, Иран, Корея, Сингапур, Таиланд и др.

 В целом сборная Казахстана показала рекордный результат за всю историю участия в лингвистических олимпиадах, завоевав 5 медалей и 3 почетные грамоты:

Рамазан Бутантаев — 10 класс, специализированный IT-лицей, Мангистауская область;

Самир Сарбасов — 12 класс, НИШ г. Астана;

Тимур Кантаев — 11 класс, «Арыстан», филиал NNEF, Алматы;

Зере Серикова — 11 класс, школа №9 «Зерде», г. Астана;

Темирлан Сейтбаттал, 11 класс, БИЛ, Акмолинская область.

Почетные грамоты получили Ислам Сипатталов — 10 класс, БИЛ, г. Актобе; Шынгыс Карасаев — 11 класс, НИШ, г. Уральск; Арон Хасанов — 11 класс, БИЛ, г. Атырау.

Тренер сборной команды Аида Давлетова — победитель международных и республиканских олимпиад по лингвистике и географии, студент 2-го курса Университета Тюбингена Эберхард Карлс.

Asia Pacific Linguistics Olympiad (APLO) — международное интеллектуальное соревнование по лингвистике для старшеклассников, открывающее путь к участию в Международной лингвистической олимпиаде (IOL). Олимпиада направлена на развитие логического мышления, языковой интуиции и межкультурной компетентности. Участие в APLO позволяет школьникам не только проверить себя на международном уровне, но и заявить о себе в академическом и профессиональном сообществе.

#школьник #Образование #медаль #лингвистика

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