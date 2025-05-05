Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам состязания ученик специализированного IT-лицея Мангистауской области Рамазан Бутантаев стал абсолютным победителем олимпиады. Он опередил сильнейших участников региона, завоевав золотую медаль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения

Азиатско-Тихоокеанская лингвистическая олимпиада APLO-2025 — престижное интеллектуальное соревнование, объединившее около 500 талантливых школьников из таких стран, как Китай, Австралия, Япония, Малайзия, Иран, Корея, Сингапур, Таиланд и др.



В целом сборная Казахстана показала рекордный результат за всю историю участия в лингвистических олимпиадах, завоевав 5 медалей и 3 почетные грамоты:



Рамазан Бутантаев — 10 класс, специализированный IT-лицей, Мангистауская область;



Самир Сарбасов — 12 класс, НИШ г. Астана;



Тимур Кантаев — 11 класс, «Арыстан», филиал NNEF, Алматы;



Зере Серикова — 11 класс, школа №9 «Зерде», г. Астана;



Темирлан Сейтбаттал, 11 класс, БИЛ, Акмолинская область.



Почетные грамоты получили Ислам Сипатталов — 10 класс, БИЛ, г. Актобе; Шынгыс Карасаев — 11 класс, НИШ, г. Уральск; Арон Хасанов — 11 класс, БИЛ, г. Атырау.

Тренер сборной команды Аида Давлетова — победитель международных и республиканских олимпиад по лингвистике и географии, студент 2-го курса Университета Тюбингена Эберхард Карлс.



Asia Pacific Linguistics Olympiad (APLO) — международное интеллектуальное соревнование по лингвистике для старшеклассников, открывающее путь к участию в Международной лингвистической олимпиаде (IOL). Олимпиада направлена на развитие логического мышления, языковой интуиции и межкультурной компетентности. Участие в APLO позволяет школьникам не только проверить себя на международном уровне, но и заявить о себе в академическом и профессиональном сообществе.