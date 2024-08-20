Школьник из Тараза разработал плавучую электростанцию

Обладатель гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2023 года по направлению «Информационные технологии» Тажихан Канат презентовал свой проект Future Solar Power Plant, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК
На грантовые средства школьник сделал солнечную электростанцию мощностью 6,6 квт и первую в Казахстане плавучую электростанцию. Канату 18 лет. В будущем планирует стать IT-инженером.
Система оснащена солнечным трекером и функцией самоочистки. Со слов автора идеи, на сегодняшний день его разработка является самой рентабельной на рынке Казахстана.
Проект Каната уже реализуется в одной из экологических зон Алматинской области. Отметим, в 2024 году в рамках конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» предусмотрено выделение 30 грантов в размере 3 млн тенге для реализации инициатив молодежи.
В целях поддержки волонтерской сферы дополнительно предусмотрено направление «Волонтерство». Сейчас идет прием заявок на конкурс «Тәуелсіздік ұрпақтары». Подробнее по этой ссылке.