Казахстанские школьники взяли золото и серебро на Международной астрономической олимпиаде

Команда школьников Казахстана приняла участие во 2-й открытой международной астрономической олимпиаде OWAO.

По ее итогам казахстанцы завоевали 2 медали. Золото взял Дамир Аленов, серебро – Ахмаджон Табаров, Елубай Бекасыл, Кылышбек Уалихан и Суннатов Зангар.

"OWAO представляет собой молодую олимпиаду, объединяющую лучшие астрономические традиции и выдающихся предметных специалистов по всему миру. В этом году в олимпиаде приняли участие представители 14 стран.

Команда Казахстана показала выдающуюся подготовку и продемонстрировала высший уровень знаний и мастерства", – рассказали в министерстве.