Казахстанские школьники взяли золото и серебро на Международной астрономической олимпиаде

Школьники из Казахстана стали призерами международной астрономической олимпиады, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК
Команда школьников Казахстана приняла участие во 2-й открытой международной астрономической олимпиаде OWAO.
По ее итогам казахстанцы завоевали 2 медали. Золото взял Дамир Аленов, серебро – Ахмаджон Табаров, Елубай Бекасыл, Кылышбек Уалихан и Суннатов Зангар.
"OWAO представляет собой молодую олимпиаду, объединяющую лучшие астрономические традиции и выдающихся предметных специалистов по всему миру. В этом году в олимпиаде приняли участие представители 14 стран.
Команда Казахстана показала выдающуюся подготовку и продемонстрировала высший уровень знаний и мастерства", – рассказали в министерстве.