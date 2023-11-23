Казахстанские школьники взяли золото и серебро на Международной астрономической олимпиаде

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Школьники из Казахстана стали призерами международной астрономической олимпиады, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК

Фото: facebook.com/oquagartuministrligi

Команда школьников Казахстана приняла участие во 2-й открытой международной астрономической олимпиаде OWAO.

По ее итогам казахстанцы завоевали 2 медали. Золото взял Дамир Аленов, серебро – Ахмаджон Табаров, Елубай Бекасыл, Кылышбек Уалихан и Суннатов Зангар. 

"OWAO представляет собой молодую олимпиаду, объединяющую лучшие астрономические традиции и выдающихся предметных специалистов по всему миру. В этом году в олимпиаде приняли участие представители 14 стран.

Команда Казахстана показала выдающуюся подготовку и продемонстрировала высший уровень знаний и мастерства", – рассказали в министерстве. 

 

#олимпиада #серебро #золото #астрономия #призеры

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