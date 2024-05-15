Школьные бухгалтеры незаконно перевели себе 22 млн тенге в Актобе

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По информации прокуратуры Актюбинской области, в течение 2023 года бухгалтеры незаконно переводили на собственные счета деньги. Общая сумма ущерба государству составила более 22 млн тенге.

Также установлены факты оплаты бюджетных денег подрядчикам, не выполнившим в полном объеме работу.

«По всем фактам нарушения начаты досудебные расследования по ч.3 ст.189 УК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», необходимые экспертизы назначены», – прокомментировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что работа в данном направлении продолжается.